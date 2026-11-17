El Manchester United perderá a una de sus jóvenes promesas. JJ Gabriel confirmó su salida del equipo inglés a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, con el que agradeció a la institución por los años de formación y las experiencias que marcaron sus primeros pasos como futbolista.

El delantero de 16 años publicó un video en el que recordó su llegada al equipo en 2020, cuando tenía 10 años y comenzaba a desarrollar su carrera en las categorías inferiores del club.

En su mensaje reconoció el papel que tuvieron entrenadores, compañeros y trabajadores de la institución durante su crecimiento. Además de recordar algunos de los momentos que vivió con la camiseta de los Red Devils, de la misma manera, agradeció a quienes confiaron en él y lo acompañaron durante su formación.

Al comenzar mi próximo capitulo, el Manchester United siempre será parte de mi historia".

¿Por qué JJ Gabriel decidió dejar al Manchester United?

La salida del atacante comenzó a tomar forma en septiembre, cuando él y su entorno comunicaron su intención de abandonar el conjunto inglés. La decisión estuvo relacionada con las diferencias sobre su participación en el primer equipo y las oportunidades que esperaba recibir para dar el siguiente paso en su carrera.

Aunque JJ Gabriel había tenido acercamientos con el plantel principal durante la pretemporada, su participación no cumplió con las expectativas de su entorno. La situación se complicó cuando no fue incluido en la convocatoria del Manchester United para enfrentar al Sabah en la Champions League.

Ese mismo día, el delantero disputó un encuentro de la UEFA Youth League, en el que marcó tres goles en la victoria por 5-0. Desde entonces, el jugador dejó de entrenar con las categorías juveniles del equipo y su futuro comenzó a relacionarse con algunos de los clubes más importantes de Europa.

Real Madrid toma ventaja para fichar a la joven promesa

Entre los equipos interesados en el joven destacaron Barcelona, Bayern Munich, Paris Saint- Germain y Real Madrid; sin embargo, el conjunto español tomó ventaja en las negociaciones y alcanzó un acuerdo verbal con el futbolista, de acuerdo con información de la prensa.

El periodista Fabrizio Romano informó que las conversaciones entre el Real Madrid y el entorno de JJ Gabriel se encuentran en una etapa muy avanzada. La posible llegada del futbolista al conjunto está sujeta a la reglamentaria de la FIFA, que restringe los fichajes internacionales de menores de 18 años.

Aunque existen excepciones para jugadores de entre 16 y 18 años dentro de la Unión Europea, el caso requiere de una autorización específica; su pasaporte irlandés podría ser un factor relevante para el proceso, pero no garantiza la aprobación del fichaje.

Su posible llegada al Real Madrid marcaría un nuevo capítulo en su formación, aunque deberá concretarse y cumplir los requisitos establecidos por la FIFA.