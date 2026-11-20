Carlos Alcaraz cerró este viernes su participación en la fase de grupos del ATP Finals 2026 con una victoria sobre el italiano Flavio Cobolli en el Palasport Olimpico de Turín, resultado con el que aseguró su pase a semifinales con marca perfecta.

El tenista español se impuso a Cobolli con parciales de 6-4 y 6-1 en un duelo disputado, donde sumó 62 puntos totales frente a los 41 de su rival, conectó seis aces y ganó cuatro puntos de quiebre en nueve oportunidades.

Con este triunfo en la cancha dura bajo techo de Turín, Alcaraz completó una fase de grupos invicta tras haber superado previamente en el round robin a Frances Tiafoe (6-2, 6-2) y a Daniil Medvedev, extendiendo además su racha ganadora a doce partidos consecutivos, una secuencia que incluye sus títulos recientes en Viena y en el Rolex París Masters.

Alcaraz disputará las semifinales del ATP Finals 2026 en el Palasport Olimpico de Turín este sábado 21 de noviembre a las 07:30 horas (tiempo del centro de México), cuando enfrente al estadounidense Ben Shelton.

El cruce reeditará la final del Rolex Paris Masters disputada hace doce días, en la que el jugador español se quedó con el título ante el propio Shelton.