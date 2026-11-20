El futbol mexicano sigue ganando terreno en Europa. Bernardo Cueva fue anunciado oficialmente como nuevo integrante del cuerpo técnico del Crystal Palace, donde se desempeñará como auxiliar del entrenador Thomas Frank. El estratega mexicano llega procedente del Chelsea para sumarse a un proyecto que busca cambiar el rumbo del conjunto londinense en la Premier League.

La incorporación de Cueva también representa un reencuentro con Thomas Frank, con quien vivió una etapa importante en el Brentford entre 2020 y 2024. Durante ese periodo, el mexicano destacó por su trabajo en el análisis táctico y las jugadas a balón parado, convirtiéndose en una pieza especializada dentro del cuerpo técnico del entrenador danés. Ahora, ambos volverán a unir fuerzas con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Crystal Palace.

¿Quién es Bernardo Cueva, el entrenador mexicano que llegó al Crystal Palace?

Nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1987, Bernardo Cueva comenzó su trayectoria profesional en Chivas, donde trabajó en el área de inteligencia deportiva entre 2017 y 2020.

Posteriormente, dio el salto al futbol inglés para incorporarse al Brentford. Con este equipo participó en el histórico ascenso a la Premier League durante la temporada 2020-2021, consolidando su experiencia en el análisis del juego y la estrategia.

Su especialización en las acciones a balón parado y la preparación táctica le permitió abrirse camino en el futbol europeo, hasta convertirse en uno de los integrantes del cuerpo técnico de Thomas Frank.

Bernardo Cueva llegó al Chelsea y conquistó títulos en Europa

En 2024, el entrenador mexicano se incorporó al Chelsea, donde asumió funciones como entrenador de balón parado y de inteligencia deportiva.

Durante su etapa con los Blues formó parte del equipo de trabajo que consiguió importantes títulos internacionales: la UEFA Conference League 2024-2025 y el Mundial de Clubes 2025. Además, participó en el proyecto que llevó nuevamente al conjunto londinense a la Champions League.

Ahora, Bernardo Cueva inicia una nueva aventura con el Crystal Palace, donde buscará trasladar su experiencia y conocimiento del futbol inglés a un equipo que necesita resultados para mejorar su situación en la clasificación, pues son últimos de la tabla general.

Con este movimiento, el estratega tapatío continúa construyendo una trayectoria en los banquillos del futbol europeo y se consolida como uno de los representantes mexicanos dentro de la estructura técnica de la Premier League.