¡Es bellísima! La playera verde de Francia para el Mundial 2026

A pocos meses del Mundial 2026, se filtró la playera verde que Francia estaría utilizando como la indumentaria de visitante durante la Copa Mundial de la FIFA en la que buscarán bordar la tercera estrella en su escudo; el color es en honor a la Estatua de la Libertad.

Haciendo alusión al monumento situado en Liberty Island de Nueva York, los europeos no dejaron atrás la historia que los une, ya que la estructura de 93 metros de altura fue un regalo por parte de Francia a Estados Unidos en 1886, mismo que simboliza la libertad, democracia y amistad que une a las naciones.

Ahora, con el Mundial 2026 que se disputará en territorio norteamericano, y donde el dos veces campeón del mundo (1998 y 2018) disputará toda su Fase de Grupos, se filtró la playera con la que -al menos- estarían vistiendo durante uno de estos compromisos, además de lucirla en duelos de preparación.

Estas son las mágenes que trascendieron de la playera verde de Francia que Les Blues estarían utilizando durante la Copa Mundial de la FIFA 2026:

La playera de local para Francia sería la característica de color azul. X: @Rode1Kits

Francia utilizaría su playera verde en, al menos, 1 partido del Mundial 2026. X: @Rode1Kits

Francia jugará 1 partido en calidad de visitante administrativo durante el Mundial 2026. X: @Rode1Kits

Francia usaría su playera verde ante Haaland y Noruega

En busca de conquistar su tercer trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, Francia luce como uno de los grandes favoritos para aparecer en la Final del domingo 19 de julio, sin embargo, primero deberá solventar una Fase de Grupos, donde el sorteo lo colocó en el sector de la muerte.

Para estos tres compromisos, en donde Les Blues lucen como favoritos para llevarse los 3 puntos en cada uno de ellos, el cuadro comandado por Kylian Mbappé estaría utilizando la playera verde en el duelo con más reflectores de la Fase de Grupos, ante Erling Haaland y Noruega.

Estos son los partidos de Francia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Francia Vs Senegal / martes 16 junio - MetLife Stadium.

Francia Vs Bolivia/Surinam/Irak / lunes 22 junio - Lincoln Financial Field.

Noruega Vs Francia / viernes 26 junio - Gillette Stadium.

BFG