Liga MX: "Somos todos culpables"; el mensaje del "Tato" Noriega tras despedir a Torrent

La era de Domenec Torrent en la Sultana del Norte llegó a su fin luego del fin de semana. Tras una serie de resultados que mantienen a Rayados de Monterrey en la novena posición de la tabla general, la directiva encabezada por José Antonio 'Tato' Noriega anunció el cese del estratega español y anunciando este lunes a su reemplazo.

El nuevo cuerpo técnico de Rayados

Para afrontar el resto del torneo de forma indefinida, la institución ha confiado el banquillo a Nicolás Sánchez, un referente histórico que conoce las entrañas del club. Sin embargo, la gran sorpresa radica en los nombres que lo acompañarán, conformando un equipo de trabajo con "sangre rayada" para intentar rescatar la temporada.

"Les anunciamos a nuestro cuerpo técnico encabezado por Nico Sánchez, alguien que tiene ya alrededor de dos años, conoce perfectamente al plantel y las exigencias a las que está expuesto este club", detalló Noriega. El argentino contará con el apoyo de dos ídolos de la afición: Walter Erviti y Severo Meza.

El equipo de trabajo se completa con Vicente Espadas, quien fungía como preparador físico con Torrent y recibió el aval para permanecer, además de Esteban Landazabal (Sub-21) e Isaac Moreno (Sub-17), con el objetivo de fortalecer el vínculo con las fuerzas básicas en este periodo de transición.

Autocrítica total: "Somos todos culpables"

Más allá de los nombres, el mensaje de la directiva fue de una autocrítica severa. El 'Tato' Noriega no ocultó su frustración por ver a una de las nóminas más poderosas de la Liga MX fuera de los puestos directos de Liguilla, asumiendo la responsabilidad compartida por el fracaso del proceso anterior.

"Establecer con mucha claridad que estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra gente, este club con el plantel que tenemos, debe ocupar puestos de lo alto de la tabla en donde claramente no estamos y se debe acompañar con resultados y con un rendimiento acorde a lo que buscamos, somos todos culpables, directiva, cuerpo técnico y jugadores", sentenció el directivo.

Noriega reconoció que la salida de Torrent es la consecuencia natural de un rendimiento pobre: "Los números muestran que nos hemos equivocado y estamos lejos de lo que pretendemos, el hilo se rompe por lo más delgado y los que nos quedamos debemos componer esa situación y avanzar hacia donde queremos llegar".