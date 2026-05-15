La Turnermanía explota en Tijuana; Justin Turner vuelve a sentirse estrella

Justin Turner volvió a sentirse una estrella de beisbol. Y no ocurrió en Los Ángeles, Boston o Seattle. Ocurió en Tijuana.

Horas antes del primer lanzamiento en el Toros Mobil Park, un Maserati blanco apareció estacionado afuera del inmueble. No pasó desapercibido. Era la señal de que el máximo atractivo de los Toros de Tijuana ya había llegado.

Porque aunque en MLB prácticamente le cerraron la puerta, en la Liga Mexicana de Beisbol el ex campeón de Serie Mundial todavía genera locura.

A sus 41 años, Turner reconoció que quedó sorprendido luego de no recibir ni siquiera una invitación fuera de roster para entrenar en Grandes Ligas rumbo a la temporada 2026.

“Nada pasó”, confesó el pelotero en entrevista con The Athletic, luego de explicar que incluso llamó personalmente a algunos equipos buscando una oportunidad.

Pero lo que parecía el final de su carrera terminó convirtiéndose en una inesperada segunda vida en México.

Justin Turner se ha convertido en uno de los grandes atractivos de los Toros de Tijuana durante la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Cortesía Toros de Tijuana

La llamada “Turnermanía” ya explotó en Tijuana.

El ex tercera base de los Dodgers de Los Ángeles es actualmente el rostro principal de la franquicia fronteriza. Su jersey es el más vendido del equipo y hasta la mascota de los Toros recibió una barba roja removible para parecerse al veterano pelotero, quien ahora es conocido entre aficionados y compañeros como “Barba Roja”.

Además, numerosos seguidores de Dodgers han comenzado a cruzar la frontera para verlo jugar con Tijuana.

Me dijeron que este normalmente es un estadio de Padres, pero he visto muchísimos fans de Dodgers acá”, comentó Turner.

El veterano también bromeó con el precio de las entradas en comparación con las de Grandes Ligas.

“Te digo algo, es muchísimo más barato que un boleto para Dodgers o Padres”, señaló.

Justin Turner vive una segunda etapa en el beisbol con los Toros de Tijuana, donde presume un OPS de 1.031 y se ha convertido en la figura principal del equipo fronterizo. Cortesía Toros de Tijuana

Más allá del fenómeno mediático, Turner también ha respondido dentro del diamante. El pelotero presume un OPS superior a 1.000 con unos Toros que marchan en los primeros puestos de la LMB.

Sin embargo, para Turner esto va más allá de números.

El veterano dejó claro que simplemente no está listo para abandonar el juego.

¿Qué más voy a hacer? ¿Jugar golf? Prefiero estar bateando que hablando de otros jugadores bateando”, dijo.

Turner considera que el beisbol actual ha cambiado demasiado y que muchos equipos únicamente se enfocan en las métricas y hojas de datos, dejando de lado otros elementos que los veteranos todavía pueden aportar dentro de un clubhouse.

Mientras tanto, en Tijuana ocurre todo lo contrario.

Ahí, el ex campeón de Serie Mundial volvió a sentirse importante. Volvió a sentirse querido. Volvió a sentirse una estrella.

Y mientras las matracas suenan en el estadio y los aficionados corean su nombre, Justin Turner sigue escribiendo un último capítulo en una carrera que todavía se niega a terminar.