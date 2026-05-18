¿Pizzas gratis si hay tarjeta roja? La increíble promoción si expulsan a un jugador de EU en el Mundial

La Copa del Mundo de 2026 está implementando estrategias comerciales que vinculan el rendimiento deportivo con dinámicas de consumo masivo. La cadena Domino's anunció este lunes 18 de mayo el lanzamiento de una promoción no oficial para el torneo global, estructurada bajo un esquema de compensación para los seguidores de la selección masculina de Estados Unidos al regalar hasta un millón de dólares en alimentos si un futbolista del conjunto norteamericano es expulsado de un encuentro.

La iniciativa, denominada "Pizzas de Emergencia", contempla la distribución de más de 60,000 cupones para pizzas medianas de dos ingredientes. El beneficio se activará en el momento exacto en que los árbitros muestren una tarjeta roja a cualquier integrante del plantel estadounidense en la justa mundialista. Para acceder al sorteo de estos códigos, los consumidores deberán registrarse previamente en la plataforma digital de la empresa e ingresar a su programa de recompensas.

Alianzas con el ecosistema de los videojuegos

La estrategia de la pizzería no se limita a los acontecimientos del terreno de juego real, sino que se ha extendido hacia las plataformas virtuales y la cultura del diseño deportivo. La compañía concretó una alianza con la firma EA Sports dentro de su simulador de futbol, EA Sports FC. A través de este acuerdo, se distribuirán 75,000 pizzas medianas adicionales mediante códigos promocionales que se otorgarán a los videojugadores cada viernes, en un periodo que concluye el próximo 5 de junio.

De forma complementaria, la marca se asoció con la boutique Saturdays Football para el lanzamiento de una colección cápsula de ropa y accesorios. Esta línea de productos incluye sandalias, gorras y camisetas inspiradas en diseños retro de uniformes de futbol, destacando tres modelos con cuello polo y una indumentaria de calentamiento de manga larga, buscando capitalizar la tendencia del estilo futbolístico en el mercado juvenil.

El factor estadístico de las expulsiones en torneos oficiales

Aunque las tarjetas rojas directas o por doble amonestación poseen una frecuencia mediana en la dinámica del futbol moderno, los antecedentes históricos de la selección de Estados Unidos en las Copas del Mundo son bajas.

Kate Trumbull, vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing de la cadena de restaurantes, explicó mediante un comunicado oficial que la intención del proyecto es mitigar la frustración de los aficionados ante un castigo deportivo de esa magnitud. Los directivos de la firma señalaron que, si bien el estímulo de la comida gratuita no altera el desarrollo ni el resultado final de los partidos en el certamen, funciona como un soporte de interacción con la marca en los momentos de mayor tensión de la competencia.