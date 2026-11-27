Pittsburgh fue dominante en su primer partido sin Aaron Rodgers, la defensiva contribuyó en el marcador, mientras que Denver fue inoperante a la ofensiva, donde Bo Nix tuvo un partido para el olvido donde sumó tres intercepciones. Mason Rudolph terminó con 142 yardas por pase. Steelers se lleva la victoria por 5-27 en el Black Friday NFL 2026 y llega a 7-4 para enfilarse a playoffs.

ESTADÍSTICAS FINALES:

Yardas finales: 205 (Denver) – 247 Pittsburgh.

Entregas: 3 – 1.

Yardas por pase: 169 de Box Nix – 142 de Mason Rudolph.

Yardas por acarreo: 27 de Cody Schrader – 71 Rico Dowdle.

T.J. Watt recuperó un balón suelto dentro de la zona de diagonales para inaugurar la pizarra en el primer cuarto Reuters

La primera mitad fue para Pittsburgh, que aprovechó los errores de Bo Nix; el mariscal de Denver no estuvo muy cómodo en el campo y su ofensiva no prosperó, terminando los dos cuartos con 67 yardas y siendo participe en los 14 de los 24 puntos del equipo local. La defensiva de los Steelers le dio dos anotaciones.

Los Steelers se pusieron al frente con la labor de la defensiva. Bo Nix sintió la presión y fue capturado cuando era 3ª y 15, balón suelto y T.J. Watt lo recuperó dentro de la zona de diagonales. Chris Boswell realiza el punto extra

Pase de 58 yardas de Mason Rudolph, envió servicio corto a la derecha para Germie Bernard, llegando a la yarda 27. Tras dos carreras de tres y dos yardas, respectivamente, el quarterback mandó un pase de anotación para DK Metcalf de22 yardas. Chris Boswell anota el extra para el 0-14.

Bo Nix sufrió tres intercepciones en el partido Reuters / Charles LeClaire-Imagn Images

Los primeros puntos de Denver se dieron con un Safety en el segundo cuarto. Jaylen Warren intentó un acarreo por el centro, pero los Broncos mandaron una carga masiva y Alex Singleton tacleó al corredor dentro de la zona de anotación.

Denver se animó a lanzar el balón y tuvieron una posesión de 6:04 minutos. En 11 jugadas consiguieron 40 yardas para que viniera el gol de campo de Wil Lutz de 44 yardas. El marcador estuvo 5-14.

Pittsburgh fabricó una ofensiva hasta llegar a la pausa de los dos minutos y quedar en la yarda 28. Boswell amplió la pizarra con un gol de campo de 47 yardas.

Jalen Ramsey tuvo un desvió oportuno en un pase de Bo Nix para que finalizara el tercer cuarto AFP

Cuando faltaban 1:33 para que terminara el segundo cuarto, Bo Nix cometió un error, buscó a Jaylen Waddle en 1 y 10 en la yarda 28, pero su pase fue interceptado por Jalen Ramsey, recorrió 36 yardas hasta llegar a zona de anotación. Boswell hace el punto extra para el 5-24. Los errores del mariscal de Denver le dieron 14 puntos a los Steelers.

En el tercer cuarto, ambos equipos se fueron en blanco y para el cuarto, Pittsburgh aumentó su ventaja 5-27 gracias a un gol de campo de Boswell de 33 yardas.

Por si fuera poco, Denver vio frustrada su ofensiva con otra intercepción. Con cuarta y 21 por avanzar, Bo Nix no le quedó de otra que lanzar un pase profundo, pero Daylen Everette lo “cazó” para atrapar el ovoide y correr 20 yardas.

Steelers llegó a una marca de 7-4 y sólo está por debajo de Cincinnati Bengals, que tiene el mismo registro.