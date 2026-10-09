¡Lo de Piovi, son las tostadas de Coyoacán!

Tal parece que la tensión de un juego fundamental puede reducirse mediante una buena comida mexicana.

Así lo demostró el defensa argentino Gonzalo Piovi, quien a tres días de disputar el partido correspondiente a la Jornada 11 contra los Pumas de la UNAM, se dio una escapada con su esposa, Carolina, a disfrutar de las famosas tostadas del mercado de Coyoacán.

La pareja compartió una historia en la red social Instagram donde se les ve frente a dos tostadas de tinga de pollo, con queso, crema, rebanadas de aguacate y por qué no, salsa verde.

Fuimos con Gonza a comer tostadas a un lugar que nos encanta. Y de repente comenzó a llegar mucha gente de Cruz Azul”, comentó en su historia Carolina.

Y como no pasó desapercibido el actual Campeón con La Máquina de Cruz Azul, debió atender a varios aficionados con autógrafos y fotografías.

Ubicados en la séptima posición de la tabla general con 16 puntos, los cruzazulinos visitarán Ciudad Universitaria (estadio donde fueron campeones), para medirse ante los Pumas de la UNAM, equipo que no pasa su mejor momento con 12 unidades en el décimo segundo peldaño.