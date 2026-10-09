Joel Huiqui disipa polémica: “La casa de Cruz Azul es México”

A días de enfrentarse a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario por la Jornada 11 del Apertura 2026, Joel Huiqui disipó todas las dudas entorno al hogar de La Máquina, asegurando que: “La casa de Cruz Azul es México”.

Durante los últimos semestres, Cruz Azul ha fungido como local en el Estadio Banorte, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el Olímpico Universitario y el Ciudad de los Deportes, destapando las dudas sobre cuál es verdaderamente la casa del conjunto 10 veces campeón del futbol mexicano.

Con la mira puesta en el partido del domingo 11 de octubre ante Pumas -en donde los celestes requieren de los 3 puntos- Joel Huiqui fue contundente y aseguró que la casa de Cruz Azul es México, donde son cobijados por la gran cantidad de aficionados:

“Lo he dicho muchas veces, Cruz Azul no solamente tiene una casa hoy que es donde jugamos, sino que tenemos una casa en México y eso lo ha demostrado la afición en todo momento. Hemos jugado muchos torneos internacionales en casa, ciudad a la que vamos, vemos una respuesta increíble de la gente (…) el club lo sabe, el jugador lo sabe y el equipo lo sabe, nuestra casa es México”.

Las dudas para enfrentar a Pumas en busca del bicampeonato

La Fecha FIFA benefició a Cruz Azul para recuperar a prácticamente todas sus piezas de cara a la parte final de la Fase Regular del Apertura 2026, por lo que Joel Huiqui dejó abierta la posibilidad de que tanto José Paradela como Rodolfo Rotondi puedan ser de la partida para medirse al conjunto Auriazul en el Estadio Olímpico Universitario:

“Estamos muy cerca de tener equipo completo, José ha estado trabajando pensando en que pueda estar para el domingo, nada está descartado (…) el caso de Rodo, de los que han tenido sobrecargas. Si tenemos a todos el domingo, es un problema para mí. Esperemos que los que están con esas molestias, puedan estar para el domingo”.

Rodolfo Rodondi anotó el gol de la décima para Cruz Azul en su historia dentro de la Liga MX. Mexsport

Con la mente puesta en lo más importante del campeonato, Joel Huiqui aseveró que el sueño del bicampeonato se mantiene intocable, sabiendo de la responsabilidad que esto conlleva en búsqueda de cosechar la mayor cantidad de puntos en este tramo final y mostrar por qué son serios contendientes a sumar un nuevo título a las vitrinas de La Noria:

“El jugador sabe lo que nos jugamos, yo sé lo que me juego y seguramente la afición sabe lo que nos jugamos, pero con el respaldo de la gente, esto va a caminar. Nadie, absolutamente nadie nos puede decir que no podemos conseguirlo, depende mucho de nosotros y de los jugadores”.

BFG