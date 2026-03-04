De ídolo a promesa: El histórico Raúl Jiménez bendice el futuro de 'La Hormiga' en el Tri

Raúl Jiménez mira el futbol desde la madurez de los años. Como el tercero de los máximos goleadores en la historia del Tri, observa cualidades que hacen del joven Armando ‘La Hormiga’ González un candidato para heredar la posición de delantero de la Selección Mexicana en un futuro cercano.

A Jiménez, ariete que consolidó su carrera en el futbol europeo y que actualmente es el referente ofensivo del Fulham, no le nubla el buen juicio su pasado americanista cuando recién aseguró que Armando ‘La Hormiga’ González, tiene instinto y olfato de goleador; además de que elogió su capacidad para aprovechar las oportunidades que le llegan durante el partido.

“No he visto un partido completo de él, pero lo que veo en resúmenes, o que veo ahora en esta última convocatoria que tuvo en la Selección, que él estuvo ahí, que tiene ese olfato goleador”, reflexionó Jiménez. “Está en el momento que debe estar ahí dentro del área en la posición en la que tiene que estar para aprovechar las oportunidades que tenga”.

Jiménez está a la caza de Jared Borguetti y Javier ‘Chicharito’ Hernández como los máximos goleadores en la historia del Tri. El exdelantero americanista cuenta con 45 dianas en 113 partidos con la playera verde, uno menos que los que tuvo Borguetti (46) en su paso de 89 partidos y siete dianas por detrás de Javier “Chicharito” Hernández (52) en 109 encuentros.

Armando 'Hormiga' González recibió su primer convocatoria con el Tri para la Fecha FIFA de noviembre de 2025. Mexsport

González, campeón de goleo del pasado torneo Apertura 2025 con las Chivas de Guadalajara, se estrenó como goleador del Tri en el más reciente partido de preparación ante Islandia, que fue su cuarto partido con el combinado nacional.

Jiménez y González podrían ser compañeros en el equipo mundialista que conforme México en unos meses. Un cambio generacional en el combinado mexicano cuando el delantero del Fulham ya cuenta con 34 años y la emergente estrella de las Chivas sube su nivel con 22 años.Ambos están en el papel de coincidir en la próxima convocatoria del Tri para afrontar los juegos ante Portugal, el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca, y el 31 de marzo frente a Bélgica en el Soldier Field de Chicago.