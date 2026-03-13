“No es ningún fracaso” la eliminación de México en el Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana de beisbol llegó al último día del grupo exactamente en la posición que buscaba, con todo su bullpen disponible y el destino en sus manos, pero el resultado terminó muy lejos de lo que esperaban dentro de la organización.

Tras la eliminación en la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol, Rodrigo López, gerente de la Selección Nacional, reconoció que el golpe es difícil de asimilar, aunque defendió el trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Benjamín Gil.

Es un resultado que no esperamos definitivamente. Por el lado de la gerencia y por el lado de todo el staff, encabezado por Benjamín, creo que nos preparamos lo suficiente”, explicó López después del juego.

Rodrigo López, gerente de la Selección Mexicana de Beisbol. Foto: Especial.

El exlanzador de Grandes Ligas señaló que, desde el punto de vista de la planificación, México llegó al último partido exactamente en el escenario que habían buscado desde el inicio del torneo.

Estuvimos trabajando a conciencia todos los movimientos, llegamos al último juego de la manera que queríamos, con todo nuestro bullpen listo. Creo que la ofensiva la tenemos muy bien balanceada, simplemente las cosas no se dieron”, agregó.

Llegamos ante una Italia inspirada

El gerente mexicano también reconoció que Italia llegó en un gran momento, después de su victoria sobre Estados Unidos, algo que terminó influyendo en el desarrollo del encuentro.

Nos tocó enfrentar un equipo que venía inspirado después de haberle ganado a Estados Unidos. Ellos venían en ritmo, no sé si haber jugado días consecutivos los ayudó. Nosotros también tuvimos un día de descanso, no sé si eso pudo influir, pero el resultado ahí está”.

Hay tranquilidad en la selección mexicana ante el trabajo realizado

A pesar de la derrota, López aseguró que dentro del grupo existe tranquilidad por el trabajo realizado fuera del terreno, especialmente en la preparación del roster y la dinámica interna del equipo.

La planificación, la convivencia, la dinámica que tuvimos con el equipo, con eso estamos muy satisfechos nosotros. Creo que se logró lo que queríamos desde el inicio”, afirmó.

Uno de los temas que ahora queda en el aire es el futuro del proyecto, ya que tanto la gerencia encabezada por López como el cuerpo técnico de Gil no tienen contrato más allá del torneo.

Es difícil saber qué sigue con la selección mexicana para el próximo Clásico. Podemos planificar muchas cosas, pero hasta jugadores tres o cuatro días antes se bajaron del roster, entonces es complicado”, explicó.

Entre los avances que destacó, López mencionó el trabajo realizado para sumar nuevos jugadores elegibles, pensando en el futuro del equipo nacional.

“Pudimos avanzar en casos como Nick González y Joey Ortiz, que pudieron ser elegibles. Ese es el avance que podemos tener, que los jugadores prueben la experiencia y puedan participar en el próximo Clásico”.

López se dice listo para continuar con la Selección Mexicana de beisbol

Incluso dejó abierta la puerta para continuar en el proyecto si se presenta la oportunidad.

“Si a Benjamín le gustaría mantenerse, yo estoy en la misma situación. Es una jornada muy intensa, pero es una de las grandes satisfacciones dentro del beisbol”, señaló.

Finalmente, López evitó calificar la eliminación como un fracaso absoluto.

Deportivamente no es el resultado que queríamos, pero como selección no es ningún fracaso, es parte del proceso. Se gana y se pierde. Si de aquí a cuatro años somos campeones, a lo mejor este momento será el que nos impulse a ser mejores”.

*mcam