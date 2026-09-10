Oficial: ‘Memote’ Martínez ya es de La Banda de Tigres

Los Pumas y Tigres por fin llegaron a un acuerdo para el fichaje de Guillermo “Memote” Martínez. El cuadro de la UANL confirmó el arribo del delantero mexicano casi en la madrugada de este jueves 9 de septiembre de 2026.

“¡Guillermo Martínez ya es de La Banda de San Nicolás!”, publicó Tigres en redes sociales. “Mundialista, goleador y experiencia en Liga MX, Guillermo Martínez llega para sumar y reforzar el ataque de Tigres. ¡Bienvenido a La U de Nuevo León ‘Memote’!”, fue el mensaje que hizo en otra publicación.

Por la tarde del miércoles, el técnico y también Vicepresidente Deportivo de Tigres, Víctor Manuel Vucetich, culpó a la gente de Pumas de poner obstáculos para su fichaje. “No lo quiere soltar, no sé los motivos, pero creo que el impedimento es de ellos, nosotros no somos impedimento”.

Unos minutos del anuncio oficial, fueron los Pumas los primeros que le dieron las gracias a “Memote” Martínez.

“¡Gracias Memote! Tu entrega y pasión portando estos colores siempre serán recordados. Te deseamos el mayor de los éxitos en tu próximo reto profesional”, publicó el cuadro del Pedregal en redes sociales.

En la conferencia de prensa que Vucetich brindó ayer, dejó claro que necesitan gente que se adapte “a la voz de ya” porque no tienen tiempo de esperar más jornadas. Tigres está ubicado en el lugar 15 con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y tres derrotas.

El originario de Celaya, Guanajuato, de 31 años, llega a Tigres tras haber disputado cinco partidos del Torneo Clausura 2026, donde suma 56 minutos y un gol. “Memote” Martínez también vio acción en la Leagues Cup, pero sin perforar las redes.

¿CONTRA QUIÉN JUEGA TIGRES EN LA JORNADA 8 DEL APERTURA 2026?

Los Tigres visitarán a Monterrey en la edición 143 del Clásico Regio, donde los felinos dominan el historial de encuentros, con 50 victorias por 47 de los Rayados.

Día: sábado 12 de septiembre.

Hora: 19:10.