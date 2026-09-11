Pumas se convirtió en un hospital tras la salida de Efraín Juárez

Pumas no vive su mejor momento físico, perdiendo diversos futbolistas y encarando la parte más importante del Apertura 2026 con lesionados que podría complicar el boleto a Liguilla para el conjunto dirigido por Esteban Solari.

Tras la salida de Efraín Juárez de la institución, el actual subcampeón del futbol mexicano se encuentra en una racha física en la que el actual estratega del Pedregal debe modificar lo analizado en un inicio de temporada para cubrir con las bajas por lesión.

Estos son todos los jugadores lesionados de Pumas tras la Jornada 7 del Apertura 2026. Algunos de ellos estarán fuera lo que resta del semestre, mientras que otros podrían regresar pronto a la actividad:

Cristian Chicote Calderón

El caso más reciente de lesión en Pumas se presentó durante la Jornada 7 del Apertura 2026, cuando Chicote Calderón cayó al terreno de juego y momentos más tarde tuvo que ser sustituido, prendiendo las alarmas en una escuadra que ganó en casa y vuelve a establecerse en sitios de Liguilla.

Cristian Calderon se sumó a las lesiones de Pumas durante el Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

Sebastián Córdova

Sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y será baja lo que resta del Apertura 2026 y parte del siguiente semestre, por lo que podría reaparecer en el torneo local y cuando Pumas más lo necesite, que será en las eliminatorias de Concachampions 2027 que arrancarán en el mes de febrero.

Sebastián Córdova sufre lesión en partido de Leagues Cup con Pumas. Mexsport

Álvaro Angulo

Tras quedar fuera del Mundial 2026, la lateral izquierda de los universitarios sufrió un duro golpe tras el esguince en la rodilla del futbolista colombiano, quedando fuera de las convocatorias de Esteban Solari desde la Jornada 4 del Apertura 2026.

Álvaro Angulo consiguió el gol del empate de Pumas, pero salió lesionado del partido Mexsport

César Chino Huerta

El recién arribado al Pedregal no se encuentra en óptimas condiciones físicas y, a pesar de que el Cuerpo Técnico de Pumas no cuenta con implicación alguna, el veloz extremo mexicano podría reaparecer hasta la Jornada 9 del Apertura 2026, perdiéndose el compromiso de fin de semana contra Chivas.

César Huerta vivirá una nueva etapa en Pumas luego de su paso por el Anderlecht de Bélgica. Mexsport

José Juan Macías

Recayendo en lesiones de gravedad, JJ Macías se mantiene fuera de las canchas y únicamente su evolución dictaminará si en algún momento del Apertura 2026 se encuentra estable para reaparecer y ser parte del eje del ataque universitario.

JJ Macías no tiene una fecha de regreso definida con Pumas. Mexsport

BFG