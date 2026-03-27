Gianni Infantino presencia el grito prohibido en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

La primera prueba en Jalisco de cara al Mundial 2026 con el partido de repechaje entre Jamaica y Nueva Caledonia fue casi un éxito, sin embargo, videos en redes sociales mostraron un pequeño detalle que se hizo presente durante el cotejo: el famoso grito de “Eeeeh... ¡Puto” en plena presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Durante el segundo partido de la ronda de repechaje en México luego del juego en Monterrey donde Bolivia logró su pase al partido final que disputará contra Irak, el Estadio Akron fue testigo del regreso de una práctica que la FIFA ha intentado erradicar con mano dura: un grito homofóbico que podría traer problemas en el próximo Mundial 2026.

Lo que inició como una fiesta de hospitalidad tapatía se transformó rápidamente en un foco de preocupación para los organizadores, ya que la frase prohibida apareció rápidamente.

El "Eeeeh... ¡Puto!" retumba ante la mirada de Gianni Infantino

La presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en los palcos del Estadio Guadalajara no fue suficiente para inhibir a un sector de la tribuna. El incidente ocurrió durante los primeros despejes de meta del arquero jamaiquino, Andre Blake.

Infantino se encuentra en una gira en México donde apenas por la tarde estuvo en Monterrey en el inicio del repechaje en el país, donde se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, mientras que en Jalisco hizo lo propio con Pablo Lemus.

El grito se repitió una segunda vez, esto sin que el sonido local emitiera una observación para tratar de inhibir la actitud. Para el segundo tiempo ya no existían rastros de ello, sin embargo queda el precedente de que la actitud se presentó en plena presencia de Infantino quien ha dejado claro que estos partidos sirven como una preparación para los protocolos del Mundial 2026.