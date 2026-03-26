Tom Brady confirmó el intento que hizo por salir del retiro a los 48 años y volver a la NFL

El retiro de Tom Brady nunca ha sido una línea recta. Más bien, un territorio donde la nostalgia y la competencia conviven en silencio. A sus 48 años, el quarterback más ganador en la historia del Super Bowl tanteó una idea que parecía improbable, volver a la NFL. La respuesta que encontró un freno.

Hoy, Brady construye una nueva vida lejos del emparrillado. Es comentarista de Fox Sports, accionista minoritario de los Raiders de Las Vegas e inversionista en distintos negocios. Sin embargo, el fuego competitivo no se apaga con decretos ni contratos. Sigue ahí, latente.

Durante una entrevista reciente, el propio Brady admitió que exploró la posibilidad de regresar. No fue un impulso mediático ni una broma. Consultó directamente a la liga sobre las reglas que aplican a jugadores en activo con participación accionaria en franquicias. La respuesta fue clara. A la NFL no le gusta esa combinación.

De hecho, he preguntado al respecto, y no les gusta mucho esa idea", dijo Brady a CNBC, que publicó un extracto de la entrevista el jueves. "Así que lo dejaré ahí". Exploramos muchas cosas diferentes, y estoy muy felizmente jubilado. Permítanme decir eso también", dijo Brady sobe el intento de volver.

Ser dueño de Raiders frenó sus planes

El obstáculo no es menor. Para volver al campo, Brady tendría que desprenderse de su participación en los Raiders, un cinco por ciento adquirido en 2024 junto a inversionistas como Tom Wagner y el exdefensivo Richard Seymour. Además, la liga reconoce posibles conflictos con el tope salarial, una grieta estructural que impediría encajar a un jugador-propietario sin alterar el equilibrio competitivo.

Luce en el flag football

La tentación de volver no surge en el vacío. Hace apenas unos días, Brady participó en un evento de flag football donde volvió a mostrar la precisión que definió su carrera. Sin presión de los golpes, pero con la misma lectura de campo, lanzó pases que recordaron por qué dominó la NFL durante dos décadas.

Ese momento, lejos de apagar la inquietud, la expuso. Porque el brazo sigue respondiendo. Porque la mecánica no se olvida. Porque el competidor no desaparece.

El antecedente de regresos tardíos existe. Philip Rivers volvió brevemente la temporada pasada tras años fuera para cubrir una emergencia con los Colts. Rivers lanzó pases con 44 años

Brady insiste en que está felizmente retirado. Lo dice con convicción. Aunque en el subtexto aparece otra historia. La de un atleta que redefinió la longevidad en el deporte y que, incluso desde el palco o la cabina, sigue pensando como quarterback.