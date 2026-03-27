El Contador

1. A tres meses de que venza el plazo para el registro de líneas de telefonía móvil, existen usuarios que desconocen esta obligación que impuso la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que encabeza Norma Solano. Y es que, a diferencia de lo sucedido con el apagón analógico, que tuvo a su cargo la ahora CEO de AT&T, Mónica Aspe, cuando era subsecretaria de Comunicaciones, existió una amplia difusión del proceso. La autoridad todavía tiene la posibilidad de usar tiempos oficiales para difundir la vinculación de celulares antes de que sea suspendido el servicio o dar una prórroga para evitar que el último mes de registro coincida con el inicio del Mundial de Futbol, que tendrá otras prioridades.

2. Las terminales del puerto de Manzanillo se someterán a un costo indirecto de acceso, que condicionaría el ingreso para todos los usuarios logísticos, medida impulsada por la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (Astom), que preside José Antonio Contreras. La iniciativa ha generado rechazo entre los usuarios del puerto, como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), que preside Elías Dip Ramé; la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), de Augusto Ramos; la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo (UTCM), de Yax Tzel Nolasco Gómez, y la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), de Fernando Con y Ledesma.

3. En un movimiento que busca romper las barreras de entrada al mercado de capitales más importante del mundo, Ualá México, dirigido por Andrés Rodríguez Ledermann, ha puesto en marcha un servicio de acciones. Así, a partir de ahora, cualquier usuario en el país podrá adquirir fracciones de empresas tecnológicas y globales como Apple, Amazon o Tesla, con montos que inician en 20 pesos. Según la CNBV, presidida por Ángel Cabrera, apenas 4.4% de los mexicanos invierte en algún instrumento financiero. El servicio operará sin costos de apertura, mantenimiento ni comisiones por operación, y los inversionistas tendrán derecho a recibir dividendos de manera proporcional a su participación.

4. Muy activo se le ha visto a Simón Quiñones, secretario de Turismo de Guerrero, pues Acapulco recibirá, del 27 al 30 de abril, la edición 50 del Tianguis Turístico de México. Aunque el puerto ya ha sido anfitrión en muchas ocasiones, esta vez se trata de una edición conmemorativa. El funcionario ya ha realizado varios recorridos de supervisión en puntos del destino que serán sede de las actividades del evento, como son la Expo Mundo Imperial, el Museo Histórico de Acapulco y el Fuerte de San Diego. Definitivamente, Acapulco tendrá un gran abril en ocupación hotelera, ya que también se posiciona como uno de los favoritos por los viajeros nacionales para pasar sus próximas vacaciones de Semana Santa.