“Si hay interferencia política, renuncio”: Ultimátum del regulador del futbol inglés por el City

El presidente del Regulador Independiente del Futbol (IFR), David Kogan, aseguró que dimitirá de su cargo ante cualquier interferencia política en el histórico proceso de sanciones contra el Manchester City, club hallado culpable por irregularidades financieras en la Premier League.

David Kogan defiende la independencia del regulador en el 'Caso 115'

El organismo regulador autónomo afronta su primera gran prueba de fuego institucional tras ratificarse el veredicto contra los actuales líderes del futbol inglés. David Kogan fue tajante al ser cuestionado sobre si los fuertes lazos e inversiones de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el Reino Unido podrían diluir el castigo al club de Manchester.

"Cualquier forma de interferencia política en nuestra manera de operar resultará en mi renuncia inmediata a este cargo, y sostengo esa postura por completo", declaró Kogan. El directivo añadió que, hasta la fecha, la institución no ha recibido presión gubernamental de ningún tipo.

Estas declaraciones se producen en un contexto tenso. El actual primer ministro británico, Andy Burnham, manifestó previamente que le preocuparía "realmente" perder la actual propiedad del Manchester City, aunque matizó que no se involucrará directamente en el proceso regulatorio.

¿Qué sanciones podría enfrentar el Manchester City?

La comisión independiente determinó que el equipo —respaldado financieramente por Abu Dabi— infló artificialmente sus ingresos comerciales por más de 1,000 millones de dólares durante casi una década con contratos ficticios.

Si el club no logra revertir el fallo mediante la apelación formal que ya ha presentado, el reglamento estipula castigos severos:

Descenso o expulsión: La sanción más extrema contempla la descalificación inmediata de la Premier League.

Pérdida de títulos: El club podría ser despojado de los campeonatos obtenidos durante el periodo investigado (2009-2018).

Deducción masiva de puntos: Reducciones drásticas que comprometerían su permanencia en la máxima categoría.

Multas económicas millonarias: Sanciones financieras sin precedentes en la historia del deporte profesional.

El impacto en las licencias para operar en la Premier League

A partir de noviembre, el Regulador de Futbol comenzará a emitir las licencias obligatorias para que los clubes británicos puedan competir. Kogan aclaró que el veredicto de culpabilidad no frenará la entrega del permiso provisional al Manchester City mientras su proceso de apelación siga abierto. Sin embargo, advirtió que una resolución final en firme afectará directamente la evaluación de la idoneidad de los dueños y altos ejecutivos de la entidad.

¿Es sostenible el modelo económico del futbol inglés?

Las declaraciones del comisionado ocurrieron en Manchester durante la presentación del informe anual State of the Game (Estado del Juego). Dicho documento expone una cruda realidad financiera que contrasta con la opulencia de la liga más rica del planeta:

94% de los equipos integrados en la pirámide profesional del futbol inglés registran pérdidas recurrentes en sus ejercicios fiscales.