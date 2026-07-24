Peligra el combate entre Samy Rivers y RoRo en La Velada del Año VI por desacuerdo sobre la careta

El combate entre la mexicana Samy Rivers y la española RoRo quedó en duda durante el pesaje de La Velada del Año VI. A un día de la función, ambas creadoras de contenido protagonizaron una discusión relacionada con el tipo de careta que utilizaría la representante española, situación que deberá resolver la organización antes de que se lleve a cabo la pelea.

En este evento, los participantes no son boxeadores profesionales, por lo que el reglamento contempla el uso obligatorio de caretas como medida de protección para reducir el riesgo de lesiones en la cabeza y el rostro. Algunos combates reciben una autorización especial para dejar de utilizarlas, pero esa posibilidad está reservada para participantes con mayor experiencia.

La careta de RoRo generó la polémica

Durante la transmisión del pesaje, Samy Rivers manifestó su inconformidad con la careta que presentó RoRo para el combate.

La mexicana explicó que la creadora española utilizaría un modelo rígido que cubre completamente el rostro y aseguró que nunca fue informada sobre ese cambio durante su preparación, por lo que no tuvo oportunidad de entrenar bajo las mismas condiciones.

Rivers también señaló que la organización suele presentar un catálogo de modelos disponibles para que cada participante elija el que mejor se adapte a sus necesidades.

Por su parte, RoRo explicó que necesita utilizar esa protección debido a una cirugía previa en la nariz. Comentó que un golpe en esa zona podría provocarle lesiones permanentes y que no tendría posibilidad de someterse a una nueva reconstrucción.

La diferencia de posturas llevó a que ambos equipos técnicos intervinieran para exponer sus argumentos. Incluso se planteó la posibilidad de que Samy Rivers utilizara el mismo tipo de careta, aunque la mexicana respondió que nunca entrenó con un modelo de esas características.

Me gustaría pelear en un ambiente justo. Me sentiría tonta aceptando esto", afirmó Samy Rivers

RoRo insistió en que su solicitud responde únicamente a una cuestión médica.

La pelea todavía no está asegurada

La discusión no quedó resuelta durante la transmisión del pesaje. Después de que ambas participantes superaron el límite pactado de menos de 52 kilogramos, la organización informó que los dos equipos sostendrían una reunión para buscar una solución antes del combate.

Samy Rivers reiteró que su intención es subir al ring, aunque considera importante que ambas compitan bajo condiciones que considere equitativas.

Ojalá se pueda hacer esto en las mejores condiciones posibles. Si pasa o no, espero que sepan que me preparé con todo y muchas gracias por todo.

La española, por su parte, también mostró sus intenciones de encontrar un acuerdo y poder pelear este sábado.

Muchas gracias por apoyarme un año más. Hemos hecho todo lo posible por llegar en las mejores condiciones a esta pelea. Ojalá se dé. Tengo muchas ganas de pelear.

Sin embargo, hasta que la organización tome una decisión sobre el uso de la careta, la pelea continúa sin estar completamente confirmada.