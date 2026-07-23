La Velada del Año VI: horario, dónde ver, cartelera completa y artistas invitados

La Velada del Año VI se celebrará este sábado 25 de julio con una nueva edición del evento organizado por Ibai Llanos, que reúne a streamers, creadores de contenido y personalidades de internet en una cartelera de combates de boxeo, además de presentaciones musicales con artistas internacionales.

El evento se ha consolidado como uno de los espectáculos de entretenimiento más vistos en plataformas de streaming y llegará a su sexta edición después de establecer nuevos récords de audiencia en años anteriores.

Horario y dónde ver La Velada del Año VI

La Velada del Año VI se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, recinto que volverá a albergar el evento por segundo año consecutivo y que agotó todas sus localidades.

La organización decidió repetir la sede debido a que permite realizar el espectáculo en horario nocturno, lo que favorece tanto las condiciones para los combates como los horarios de transmisión para el público de Latinoamérica.

El evento comenzará a las 19:00 horas de España, es decir, a las 11:00 horas del centro de México. Se espera que la función tenga una duración aproximada de siete horas entre las peleas y las presentaciones musicales.

Por primera vez desde que nació el proyecto, la transmisión será multiplataforma. Los aficionados podrán seguir el evento a través de las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.

Hasta la edición anterior, La Velada del Año se transmitía únicamente por Twitch debido al acuerdo de exclusividad que mantenía el creador de contenido con esa plataforma.

La edición más reciente superó los nueve millones de espectadores y estableció un nuevo récord de audiencia. Con la transmisión en varias plataformas, la organización también busca distribuir la cantidad de usuarios conectados y reducir los problemas técnicos que suelen presentarse cuando millones de personas acceden de manera simultánea.

Cartelera completa de La Velada del Año VI

La Parce (Colombia) vs. Fabiana Sevillano (España)

Clersss (España) vs. Natalia MX (México)

Edu Aguirre (España) vs. Gastón Edul (Argentina)

Marta Díaz (España) vs. Tatiana Käer (España)

Viruzz (España) vs. Gero Arias (Argentina)

Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina)

Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España)

Samy Rivers (México) vs. RoRo (España)

Plex (España) vs. Fernanfloo (El Salvador)

IlloJuan (España) vs. TheGrefg (España)

Artistas invitados

La sexta edición de La Velada del Año contará con cinco presentaciones musicales confirmadas:

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

Además de estos espectáculos, es habitual que algunos participantes realicen entradas al ring acompañadas por actuaciones musicales antes de comenzar sus respectivos combates.