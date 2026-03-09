"La competencia es sana": Malagón rompe el silencio por la lucha de la portería del América

La portería de las Águilas América vuelve a tener dueño absoluto para el plano internacional. Tras ceder su lugar a Rodolfo Cota el pasado fin de semana en la Liga MX, Luis Ángel Malagón retoma la titularidad para enfrentar al Philadelphia Union en la ida de los octavos de final de la Concachampions.

En medio de un proceso de rotaciones gestionado por André Jardine, el arquero michoacano habló sobre la lucha de la portería en el América y su búsqueda por recuperar su nivel más alto, empezando por el duelo de este martes.

La decisión de Jardine de utilizar a Cota ante Querétaro encendió el debate sobre una posible alternancia definitiva, sin embargo, Malagón fue tajante al describir la relación con sus compañeros de posición. Lejos de las especulaciones externas, el guardameta destacó la unión del grupo de porteros.

“Quiero recalcar que la competencia ha sido muy sana desde el día uno que tuve el honor de llegar a esta institución. El profe ha sido muy claro, la competencia siempre va a estar y con tantos partidos de por medio mis compañeros están preparados para cualquier situación”, expresó Malagón en conferencia de prensa previo al partido ante el equipo de la MLS.

El arquero también aprovechó para reconocer el trabajo de su relevo el domingo pasado: “En nuestro entorno sabemos cómo es la situación y quiero felicitar a mi compañero por su actuación”.

El reto personal: Regresar a la mejor faceta

A pesar de ser una pieza clave en los éxitos recientes del club, Malagón se mostró autocrítico. Reconoció que no atraviesa su mejor momento y admitió sentir una responsabilidad especial con la afición y la directiva, especialmente en un torneo que se le ha negado a las Águilas en años recientes.

“Deseo y anhelo volver a la versión que conocieron. Han pasado muchos factores, pero la única forma es trabajar... Sé que estoy en deuda, pero confiando volver a mi mejor faceta”, confesó con sinceridad.

Para el portero, la clave está en el respaldo que ha recibido del cuerpo técnico: “Agradezco la confianza del profe y mis compañeros. Sé la responsabilidad de este torneo, van varios años que el club no ha podido lograrlo. Con base al trabajo, al deseo y amor, trabajaremos para obtener un título más”.

De cara al duelo de este martes, el objetivo es claro: mantener el cero para ayudar a salir con ventaja de cara al partido de regreso en la Ciudad de México. “Será importante mostrar esa solidez, volver a la portería en cero. Regresar a México con un buen resultado nos permitirá trabajar de manera distinta”.