Perfil: Karim López y el Draft de la NBA, todo un arte para elegir una trayectoria en expansión

Karim López llega a la NBA como una idea en construcción. No se trata de un producto del sistema estadunidense ni una figura moldeada a ritmo industrial. El sonorense creció en la intersección entre la formación internacional, la exigencia física actual y una sensibilidad cada vez más rara para su edad. En él conviven dos impulsos que el draft suele premiar por separado: la intuición y la proyección.

Cuando Karim López aparece en la duela, lo primero que se es una presencia. Se mueve con una lectura temprana de los espacios, como si siempre llegara medio segundo antes a la decisión correcta, incluso cuando todavía no tiene la posesión.

Su lenguaje es el del alero moderno: longitud, versatilidad, capacidad para defender múltiples posiciones y atacar en transición. En ataque, no necesita dominar el balón para influir. Puede ser cortador, puede ser finalizador, puede ser una amenaza abierta que obliga a la defensa a estirarse. Su valor está en la esquina o en el perímetro.

En defensa, su perfil es aún más interesante para los scouts. Cambia, contiene, lee ayudas. No es un especialista rígido, sino un defensor de contexto. Entiende cuándo debe ser agresivo y cuándo simplemente debe ocupar el espacio correcto. En un draft en el que la versatilidad defensiva se ha convertido en divisa, ese tipo de inteligencia tiene peso.

Karim López, una historia a seguir en el Draft de la NBA. Redes Sociales Karim López

Pero el relato de Karim López no está cerrado. Y eso es precisamente lo que lo hace valioso en el contexto del draft. Los equipos interesados eventualmente buscarán lo que Karim puede ser. Es un jugador que todavía no termina de definirse porque su juego está en expansión.

Karim, con categoría internacional

Jugó en el Joventut Badalona español. A los 14 años dejó México para integrarse a una de las canteras más prestigiosas del basquetbol europeo. En la temporada 2023-2024 logró debutar oficialmente con el primer equipo del Joventut en la máxima categoría del baloncesto español, la Liga ACB.

En agosto de 2024 hizo las maletas y se fue al New Zealand Breakers, como parte del prestigioso programa Next Stars de la National Basketball League (liga que une a equipos de Australia y Nueva Zelanda). Allí disputó las temporadas de 2024 a 2026, consolidándose como una realidad, rompiendo récords de anotación para prospectos y ganando la NBL Ignite Cup, en 2026. Su camino hacia la NBA concluye esta noche. Y su aventura comienza.