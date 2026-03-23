De Sonora a la NBA: Karim López confirma su elegibilidad para el Draft 2026

El baloncesto mexicano está a las puertas de tener un nuevo representante en la NBA. Karim López, la joya sonorense que ha brillado en la liga de Australia, confirmó este lunes que se declara elegible para el Draft de la NBA de 2026.

Ubicado actualmente en la posición número 11 del prestigioso Big Board de prospectos, López ha pasado las últimas dos temporadas puliendo su talento con los New Zealand Breakers. En una entrevista exclusiva concedida a ESPN, el joven de 2.06 metros de estatura compartió la emoción de estar tan cerca de cumplir su meta de vida.

"Jugar en la NBA ha sido mi sueño y mi objetivo durante toda mi vida. Sinceramente, desde que tengo uso de razón. Probablemente tenía unos cinco años y hacía dibujos de mí mismo jugando en la NBA... Es algo muy especial estar en esta posición ahora mismo", confesó Karim López a ESPN.

Tras superar una lesión de espalda el verano pasado, López cerró una temporada histórica en la NBL promediando 11.9 puntos y 6.1 rebotes por partido. Además de alzar la Ignite Cup, el mexicano estableció récords para el programa Next Stars, sumando 358 puntos totales y destacando con una actuación de 32 unidades frente a Melbourne que no pasó desapercibido por los cazadores de talento.

¿Quién es Karim López?

Karim Hiram López Mondaca nació el 12 de abril de 2007 en Hermosillo, Sonora. El baloncesto corre por sus venas, ya que es hijo de Jesús "Chino" López, ex seleccionado nacional de México. Su formación de élite comenzó a los 14 años, cuando se mudó a España para integrarse al Club Joventut Badalona, equipo con el que debutó en la Liga Endesa a los 16 años.

En 2024, dio el salto al programa Next Stars de Australia con los New Zealand Breakers, donde se convirtió en el jugador más joven en la historia de la liga en registrar un doble-doble.

Más allá de sus impresionantes capacidades físicas —2.16 metros de altura—, Karim busca que su éxito sea un motor de cambio en su país. "Uno de mis objetivos es llegar a los jóvenes en México; tratar de hacer crecer este deporte e inspirar a atletas a perseguir sus sueños. Demostrarle a la gente que no importa de dónde vengas", dijo a la cadena americana.