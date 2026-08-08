Real Madrid toma forma y vuelve al triunfo en amistoso

Real Madrid venció 2-1 a Ferencvaros en un duelo en el que el conjunto Merengue aún no cuenta totalmente con sus máximas figuras de cara a una temporada en la que buscarán volver a ganar títulos luego de 2 años sin llevar trofeos a sus vitrinas.

Comandados por José Mourinho, Real Madrid se paró en Hungría para medirse al Ferencvaros, conjunto que unas temporadas atrás se hizo presente en Champions League.

El estratega portugués del conjunto blanco dejó en la banca a jugadores que durante la temporada serán trascendentales para el desarrollo de su equipo, como lo son Antonio Rüdiger, Bernardo Silva y Vinicius Jr, además de que Kylian Mbappé aún no se integra a la plantilla tras haber disputado con Francia el Mundial 2026.

Fue en el ocaso de la primera mitad cuando Real Madrid se puso por delante en el marcador con el tanto del defensor Mario Rivas (1-0 al 41’), ventaja que en el inicio del segundo tiempo aumentaría el zaguero español Carlos Espí (2-0 al 49’), mismo que sustituyó al autor del primer tanto.

La respuesta por parte de los locales llegó por conducto de Kenan Kodro en el 57’, poniendo el 2-1 definitivo y sellando la victoria para el conjunto de José Mourinho, quienes están a dos partidos de concluir sus partidos de pretemporada.

El debut oficial de Real Madrid en la temporada 2026-27 será el sábado 22 de agosto, cuando se midan al Espanyol de Barcelona en el RCDE Stadium de Cornellá ante poco más de 40,000 aficionados, mientras que su primer duelo en el Santiago Bernabéu será unos días más tarde, cuando le hagan los honores a la Real Sociedad durante la Jornada 2 de LaLiga.

BFG