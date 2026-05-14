"Nunca me cagué": Roger Martínez explota al no ser tomado en cuenta por Colombia

Roger Martínez reaccionó con furia luego de no aparecer en la prelista de 55 jugadores presentada por Néstor Lorenzo rumbo al Mundial 2026, y utilizó sus redes sociales para defender su rendimiento y cuestionar indirectamente las decisiones de la Selección Colombia.

El delantero colombiano, quien tuvo una larga etapa con el América entre 2018 y 2023, atraviesa una de las temporadas más productivas de su carrera con el Al Taawon de Arabia Saudita, donde suma 23 goles y 2 asistencias en 30 partidos.

La ausencia del atacante generó sorpresa entre aficionados colombianos, especialmente por los números que ha registrado en la Saudi Pro League, campeonato donde comparte protagonismo con figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, João Félix, Ivan Toney y el mexicano Julián Quiñones.

Horas después de hacerse oficial la convocatoria preliminar de Colombia, Roger Martínez publicó un mensaje en sus historias de Instagram donde dejó clara su molestia por no ser considerado siquiera entre los futbolistas bloqueados para la Copa del Mundo.

Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano. 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”, escribió el delantero.

El ex atacante de las Águilas del América también recordó sus actuaciones con la selección cafetera y aseguró que siempre respondió cuando tuvo oportunidades, incluso jugando fuera de su posición habitual.

“Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cag…, aún sin jugar en mi posición muchas veces”, agregó Martínez en una publicación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con las estadísticas de la Saudi Pro League, Roger Martínez se encuentra entre los futbolistas con más participaciones directas de gol de la temporada, solamente por detrás de Ivan Toney, Julián Quiñones, João Félix y Cristiano Ronaldo.

La prelista presentada por Néstor Lorenzo será reducida próximamente hasta quedar en los 26 jugadores que representarán a Colombia en el Mundial 2026, torneo que comenzará el próximo 17 de junio.

Aunque en el listado aparecen nombres habituales como James Rodríguez, Camilo Vargas, Dávinson Sánchez y Daniel Muñoz, la ausencia de Roger abrió el debate entre aficionados y medios colombianos, quienes cuestionan cómo uno de los delanteros más efectivos de la temporada quedó fuera incluso de la convocatoria preliminar.