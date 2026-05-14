VIDEO: Efraín Juárez llega a las lágrimas al ver una foto con su hijo

Efraín Juárez vive uno de los momentos más importantes de su carrera como entrenador. Luego de eliminar al América y clasificar a Pumas a las semifinales del Clausura 2026, el estratega auriazul protagonizó una escena profundamente emotiva que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante una entrevista con TUDN, al técnico universitario le mostraron una fotografía donde aparece junto a su hijo dentro del Estadio Olímpico Universitario, ambos levantando el puño hacia la grada tras uno de los triunfos más importantes del semestre para el conjunto auriazul.

La reacción de Juárez fue inmediata. Apenas vio la imagen, el entrenador no pudo ocultar la emoción y terminó llegando a las lágrimas frente a las cámaras.

Son unos hijos de p*... lloro poco cabrón… se me salen poco las lágrimas**”, expresó entre risas y emoción mientras intentaba recomponerse tras observar la fotografía.

Después, el estratega de Pumas explicó el significado que tenía aquella imagen para él y todo lo que representaba dentro de una profesión marcada constantemente por la presión y la exigencia.

Mi vida, mi pasión, mi trabajo, mi esfuerzo”, describió Juárez al hablar sobre la fotografía donde aparece junto a su hijo celebrando dentro del estadio universitario.

Además, el entrenador también habló de su hija, quien no comparte el mismo gusto por el futbol, aunque sigue siendo una pieza fundamental en su vida lejos de las canchas.

Falta la otra, que no le gusta el futbol, nunca va al estadio… se queda en el carro a ver la tele y el iPad, pero se apunta todo”, comentó entre sonrisas.

El momento rápidamente conectó con gran parte de la afición universitaria, especialmente porque meses atrás el propio Juárez había revelado que su hijo sufría burlas en la escuela debido al complicado momento deportivo que atravesaba el equipo.

Me contó mi hijo que se burlan en la escuela de él porque su papá es el entrenador y no gana”, confesó el técnico en enero pasado, mostrando entonces el lado más humano de la presión que implica dirigir a una institución como Pumas.

Ahora, apenas unos meses después de aquellos momentos complicados, la realidad luce completamente distinta para el conjunto universitario. Pumas eliminó al América, volvió a instalarse entre los cuatro mejores equipos del torneo y mantiene viva la ilusión de regresar a una final de la Liga MX.

Este jueves, el cuadro auriazul arrancará la serie de semifinales del Clausura 2026 frente a Pachuca, en otra prueba importante para el proyecto encabezado por Efraín Juárez.