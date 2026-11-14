Pep Guardiola y Estados Unidos apuntan a comenzar pláticas en próximos días

La selección de las barras y las estrellas ha comenzado oficialmente la búsqueda de su nuevo entrenador y el nombre de Pep Guardiola comienza a tomar fuerza y el estratega español está listo para comenzar negociaciones.

De acuerdo información del medio inglés TalkSPORT, Pep Guardiola ha dado luz verde a la Federación Estadounidense de Futbol para entablar las primeras pláticas y estas se estarían dando mucho antes de lo previsto, pues sería la próxima semana cuando todo daría arranque.

Es importante señalar que esto no significa que Guardiola haya dado el sí al puesto ni mucho menos, sino que el estratega de origen catalán quiere escuchar cuál es la oferta deportiva que tiene Estados Unidos de cara al Mundial 2030.

Luego de poner fin a su etapa con el Manchester City Pep Guardiola aseguró que pondría una pausa a su carrera como entrenador, sin embargo, esta podría no cumplirse en caso de que el ‘USA Team’ logre convencerlo.

En caso de dar el sí esta sería la primera experiencia de Pep Guardiola como entrenador de una selección luego de rechazar a varias potencias como Inglaterra, Países Bajos e inclusive la propia España.

Josep Guardiola habría rechazado dirigir a la Selección de Italia @ManCity

Estados Unidos sueña con Pep, pero hay plan B

La misma fuente señala que Estados Unidos también tiene como una opción a Roberto Martínez, sin embargo, ni siquiera han existido acercamientos pues el sueño y la prioridad absoluta es Pep Guardiola.

Por lo pronto Mauricio Pochettino cumplirá con sus últimos dos compromisos como entrenador de Estados Unidos y estará en el banquillo en la serie a Ida y Vuelta frente a Haití en la Concacaf Nations League.