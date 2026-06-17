De la peor pesadilla a héroe: Yoane Wissa sobrevivió a un ataque con ácido

Yoane Wissa se convirtió en otro héroe del Mundial, ahora para la República Democrática del Congo. Pasará a la historia al ser el primer anotador de su país en la historia del torneo y, de paso, le sirvió conseguir un punto ante Portugal en actividad del Grupo K. Antes de ello, el delantero sobrevivió a una tragedia, cuando recibió un ataque de ácido en los ojos.

El atacante de 29 años superó una adversidad que estuvo alejada de las canchas. Cuando militó en el Lorient de la Ligue 1, una aficionada lo visitó en su domicilio para tomarse una fotografía, pero después regresó a su vivienda y le arrojó un ácido en el rostro, lo que le provocó lesiones oculares.

No paró ahí la historia, la mujer intentó secuestrar a la hija del jugador. Afortunadamente, la persona fue identificada y arrestada; recibió 20 años de cárcel.

Después del ataque, Yoane Wissa se cometió a una cirugía ocular de urgencia y tras tratamiendo, pudo recuperar la visión completa.

Yoane Wissa igualó 1-1 tras un gran remate de cabeza en el Portugal - Congo Reuters

Después del incidente, el delantero tuvo un paso goleador con el Brentford. Sumó 49 goles en 149 partidos, por lo que el Newcastle lo fichó.

En el partido de este miércoles 17 de junio de 2026, Portugal se pudo adelante en el marcador, gracias a un remate de cabeza de Joao Neves al minuto 6. Pero, Congo respondió de igual forma, Yoane Wissa aprovechó un descuido defensivo para rematar solo en el área al 45+5’.

Yoane Wissa celebró así su histórico gol Reuters

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR EL CONGO EN EL MUNDIAL?

Martes 23 de junio, ante Colombia en el Estadio Guadalajara.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR PORTUGAL EN EL MUNDIAL?

Martes 23 de junio, ante Uzbekistán en el Estadio Houston.