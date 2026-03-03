El selecto grupo al que se unió Penta tras ganar el Campeonato Intercontinental en WWE

La noche del lunes 2 de febrero quedó marcada con letras de oro para el deporte nacional. Penta El Zero Miedo, el carismático luchador originario de Ecatepec, Estado de México, sacudió los cimientos de la WWE al derrotar a Dominik Mysterio en una intensa batalla durante la transmisión de Monday Night RAW. Con este triunfo, el mexicano no solo capturó el prestigioso Campeonato Intercontinental, sino que también rompió una barrera histórica que pocos gladiadores de raíces aztecas lograron cruzar.

Penta levantando el Campeonato Intercontinental de WWE. Foto: Captura de pantalla

El camino de Penta hacia la cima no resultó sencillo, pero su victoria lo posicionó dentro de un listado sumamente exclusivo. Desde la creación de este título en 1979, la corona intercontinental funcionó como el peldaño definitivo hacia el estrellato mundial. Sin embargo, lo que hace especial el logro del enmascarado es que se convirtió oficialmente en el primer luchador nacido en México en ostentar este cinturón, diferenciándose de las leyendas que, aunque de sangre mexicana, nacieron en territorio estadounidense.

UN SELECTO GRUPO DE LEYENDAS CON RAÍCES MEXICANAS AL QUE SE UNE PENTA

Antes de la llegada de Penta a este trono, solo un puñado de nombres con ascendencia mexicana lograron grabar su nombre en la placa del campeonato. El pionero fue el recordado Tito Santana, quien durante la década de los 80 representó el orgullo hispano en la entonces WWF, logrando el título en dos ocasiones. Años más tarde, el inolvidable Eddie Guerrero trajo consigo el estilo de la 'Raza' y conquistó el oro intercontinental a principios de los años 2000, consolidándose como un ídolo generacional.

Penta ganando el Campeonato Intercontinental. Foto: Captura de pantalla

La lista también incluyó al legendario Rey Mysterio, quien alcanzó la gloria en WrestleMania 25, y más recientemente a su hijo, Dominik Mysterio, quien perdió el cetro ante el de Ecatepec tras haberlo ganado en la edición 41 del magno evento. Penta tomó la estafeta de estos gigantes, pero con el valor añadido de haber forjado su carrera desde las arenas locales de México hasta la cúspide de la lucha libre global.

EL LEGADO DE PENTA EL ZERO MIEDO EN LA LUCHA LIBRE

La coronación de Pentagón Jr. (nombre que también lo hizo famoso a nivel mundial) representó un triunfo para la escuela de lucha libre mexicana. Su estilo agresivo y su icónica frase de "Cero Miedo" conectaron de inmediato con el universo de la WWE, desplazando del trono a un Dominik que parecía imbatible. Este cambio de manos en el título significó el fin de una era y el inicio de un reinado que promete devolverle el prestigio deportivo al campeonato.

Penta Zero Miedo ya participó el año pasado en Royal Rumble. Foto: Cortesía de WWE

Para los aficionados en México, ver a un 'chilango' de cepa levantar uno de los trofeos más antiguos de la empresa estadunidense fue un momento de catarsis. Penta no solo ingresó a un grupo de élite, sino que abrió la puerta para que el talento nacido y formado en las escuelas de luchadores mexicanos sea visto con mayor respeto en el extranjero. Ahora, el nuevo monarca enfrentará el reto de defender su corona ante los mejores exponentes del mundo, llevando siempre por delante la bandera y el orgullo del Estado de México.