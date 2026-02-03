Wrestlemania Vegas ya tiene evento estelar: Roman Reigns vs CM Punk, pero ¿qué falta?

El polvo apenas se asienta tras la espectacular edición de Royal Rumble 2026 celebrada en Riad, Arabia Saudita, y la WWE no perdió tiempo para sacudir los cimientos de la industria. Después de una victoria dominante en la batalla real masculina, Roman Reigns apareció en el último show de RAW para acabar con las especulaciones. El ‘Jefe Tribal’ miró a los ojos al Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, y oficializó lo que muchos soñaban: ambos protagonizarán el evento estelar de una de las noches de Wrestlemania Vegas el próximo mes de abril.

Este choque de trenes asegura un espectáculo de primer nivel, pero deja una enorme incógnita en el aire. Con el platillo principal servido, ¿cómo se completará el resto del menú para el evento más grande del año? El panorama luce incierto y lleno de peligros para los actuales monarcas.

EL ORO INDISCUTIBLE Y LA INCERTIDUMBRE EN LA DIVISIÓN FEMENINA

Mientras Reigns y Punk acaparan los reflectores, la situación del Campeonato Indiscutible de WWE es un misterio. El escocés Drew McIntyre se mantiene firme en la cima tras superar a Cody Rhodes y defender su título con éxito ante Sami Zayn en el Rumble. Sin embargo, el "Guerrero Escocés" no tiene un retador claro para Wrestlemania Vegas. Todo apunta a que su oponente saldrá de la brutal estructura de Elimination Chamber, donde nombres como Cody Rhodes y el peligroso Jacob Fatu ya levantan la mano para entrar a la jaula.

Drew McIntyre levantando el Campeonato Indiscutible de WWE. Foto: Cortesía de WWE

Por otro lado, la división femenina vive horas de tensión. La chilena Stephanie Vaquer demostró su rudeza al retener el Campeonato Mundial Femenino en una violenta lucha callejera contra Raquel Rodríguez. Pero la celebración duró poco. Liv Morgan, ganadora del Royal Rumble femenino 2026, apareció para atacar a la campeona, aunque dejó la puerta abierta.

Morgan aseguró que visitará SmackDown este viernes para "evaluar opciones", lo que pone en la mira a la otra monarca, Jade Cargill, quien actualmente mantiene una guerra personal con Jordyn Grace. La decisión de Liv definirá el rumbo de las mujeres hacia Las Vegas.

Liv Morgan celebrando sobre el esquinero. Foto: Cortesía de WWE

¿REY MYSTERIO SERÁ LA PRÓXIMA VÍCTIMA DEL 'ASESINO DE CARRERAS'?

Quizás la narrativa más oscura y preocupante recae sobre el Campeonato Intercontinental (o el estatus actual de su portador). Gunther, ahora conocido como el ‘Asesino de Carreras’, cimentó su legado de terror en Royal Rumble al vencer y retirar definitivamente a AJ Styles. El ‘Fenomenal’ apostó su carrera y perdió, uniéndose a la lista de leyendas caídas junto a Goldberg y John Cena.

Gunther sometiendo a AJ Styles. Foto: Cortesía de WWE

La sed de sangre del austriaco no terminó ahí. En el último RAW, el mexicano Dragon Lee intentó vengar a los caídos, pero terminó sometido por la fuerza bruta del ‘General del Ring’. Este ataque directo al orgullo latino deja una interrogante escalofriante: ¿Busca Gunther acabar con la máscara más grande de todos los tiempos?

La posibilidad de una venganza por parte de Rey Mysterio crece con cada segundo. El amo del 619 podría ser el siguiente en la lista negra de Gunther, en lo que sería una lucha de apuestas (máscara o carrera) de proporciones épicas en Wrestlemania Vegas. Con Elimination Chamber a la vuelta de la esquina y los títulos midcard aún en juego, la cartelera promete más giros dramáticos en las próximas semanas.