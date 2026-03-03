Simeone desea que una estrella siga con el Atlético cuando se realice la final de la Copa del Rey

Diego Pablo Simeone dejó en el aire que Antoine Griezmann esté el 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla con el Atlético de Madrid para jugar la Copa del Rey, pues el futuro del estelar atacante francés es incierto cuando está últimando detalles para unirse al Orlando FC de la Major League Soccer (MLS).

El Atlético de Madrid sobrevivió en su visita al Camp Nou para volver a una final de la Copa del Rey por primera ocasión en 13 años desde aquel 17 de mayo de 2013, cuando venció 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Griezmann fue parte de esta hazaña, en la que avanzaron pese a perder en la vuelta 3-0, pero avanzaron por un global de 4-3 luego de su victoria de 4-0 en la ida. Ahora el francés debe decidir si pierde los bonos económicos de firma para irse a la MLS y quedarse con el Atlético de Madrid hasta el final de la campaña para luchar por este título y la Champions League, o será un aficionado colchonero desde Florida, Estados Unidos.

Ojalá que sí, ojalá que sí, se la merece más que nadie (jugar la final de la Copa del Rey); hoy lo que corrió fue una cosa increíble; la calidad y el talento que sigue tendiendo lo va a mantener toda su vida”, dijo Simeone a la pregunta expresa si contaba con Griezmann para la final. “¿Qué más puedo agregar cuando todos saben lo que siento por él. Lo quiero mucho… Quiero siempre lo mejor para él y ojalá que pueda jugar esa final”.

Antoine Griezmann (izq.) ha pasado nueve temporadas con los colchoneros en un par de etapas. AFP

Hace una década, Griezmann fue galardonado como el mejor jugador de la liga como parte del Atlético de Madrid, entidad que dejará como su máximo goleador en la historia con 210 goles, luego de que el 10 de enero de 2024 dejó atrás la marca de 173 del legendario Luis Aragonés en la historia de los colchoneros.

A lo largo de dos etapas con el equipo para un total de nueve campañas, ha sido clave para la conquista de tres títulos: la Supercopa de España (2014) poco después de su fichaje procedente de la Real Sociedad; la UEFA Europa League (2017-18), en la que fue la figura en la final ante el Olympique de Marsella y en la Supercopa de Europa (2018), en la que vencieron al Real Madrid.