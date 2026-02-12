El luchador de WWE que despreció a Chivas rompe internet con la movida del año

El nombre de Je'Von Evans comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la lucha libre mexicana el pasado mes de diciembre, pero no precisamente por una victoria, sino por un curioso incidente con el equipo más popular del país. Durante el evento Guerra de Titanes en la Arena Guadalajara, celebrado gracias a la alianza entre Lucha Libre Triple A y la WWE, el joven gladiador protagonizó un momento que la afición tapatía difícilmente olvidará.

Mientras caminaba hacia el cuadrilátero, un aficionado le ofreció un jersey de las Chivas del Guadalajara. Evans, quizás ajeno a la pasión que desborda el futbol mexicano, tomó la prenda y la mostró sonriente. Sin embargo, la reacción no fue la esperada: un sector masivo de la grada —probablemente fieles al Atlas— lo bañó en abucheos. Ante la hostilidad y la confusión, el luchador optó por "despreciar" el regalo y arrojó la camiseta de vuelta, un gesto que encendió las redes sociales. Pero ahora, meses después, Evans volvió a ser tendencia, esta vez por su talento puro.

EL VUELO QUE PARALIZÓ A MONDAY NIGHT RAW

El pasado lunes 9 de febrero, durante la transmisión de RAW desde Cleveland, Ohio, Je'Von Evans dejó claro por qué la empresa lo subió al roster principal con tanta rapidez. En un duelo de parejas donde hizo equipo con El Grande Americano Original para enfrentar a Los Americanos, el joven de 21 años ejecutó lo que muchos expertos, incluido el comentarista Corey Graves, calificaron como una de las secuencias más impresionantes del año.

Cuando el combate llegaba a su punto crítico, Evans desafió la gravedad. Con una sincronización que rozó la perfección, se lanzó desde la tercera cuerda para conectar un OG Cutter impecable que dejó atónito al público en la arena y a los millones de televidentes. La WWE repitió la toma múltiples veces, consciente de que acababan de presenciar historia. El impacto en internet resultó inmediato: los fans inundaron las plataformas digitales con el clip del movimiento, viralizando al hombre que apenas unas semanas atrás rechazó los colores rojiblancos en suelo mexicano. Aunque Los Americanos atacaron tras la campanada final, la victoria y la gloria de la noche se quedaron con Evans.

LA JOYA DE NXT QUE YA BRILLA CON LUZ PROPIA

¿Pero quién es este fenómeno aéreo? Originario de Carolina del Norte, Je'Von Evans es considerado la joya más brillante del sistema de desarrollo de la WWE. Su paso por la marca NXT fue meteórico, destacando por un carisma natural y un estilo volador que recuerda a las grandes leyendas de la división crucero.

Je'von Evan conectando un OG Cutter. Captura de pantalla

Su conexión con México, aunque accidentada por el tema de Chivas, resultó clave para su proyección internacional. Tras su participación en el evento Worlds Collide 2025 y su paso por la Perla Tapatía, Evans demostró que tiene el temple para manejar multitudes, ya sea bajo una lluvia de abucheos o una ovación ensordecedora. Hoy, el mensaje es contundente: aquel chico que no quiso la playera del Guadalajara, ahora vuela a un ritmo que nadie más puede igualar en la industria del entretenimiento deportivo.