"¡Penal para el América!": Gato Ortiz reacciona a la jugada que aún lo persigue

Marco Antonio Gato Ortiz se mantiene en el ‘ojo del huracán’ cada vez que se habla del conjunto azulcrema debido a aquella polémica marcación que derivó en penal para el América y el título del bicampeonato para los de Coapa: “No me eches a la gente encima”.

En su regreso tras haber impartido justicia en el triunfo de FC Juárez Vs Tigres, Marco Antonio Ortiz se encontró a Christian Martinoli, Luis García Postigo y Zague, con quienes intercambió -en tono de broma- distintos puntos de vista.

Fiel a su estilo, Martinoli lanzó la primera pedrada al poner en cámara a Zague y Marco Antonio Ortiz, anunciándolos como ‘leyendas’ del conjunto 16 veces campeón del futbol mexicano:

Dos leyendas del americanismo, máximo goleador y máximo ganador de trofeos”.

En el mismo tenor, Martinoli solicitó que el silbante vistiera en mayor medida de color rojo -como el Toluca- sin embargo, fue el propio nazareno quien entre risas pidió que no entraran en una nueva polémica:

“Los árbitros tenemos 5 colores, también hay rojo. No malinterpretes ahí, no me eches a la gente encima porque luego se nos viene la noche”.

Finalmente, para cerrar el comentario, fue Marco Antonio Ortiz quien aseveró que el haber marcado ese penal para el América en la Final del del Clausura 2024 se mantiene como el instante que todos le recuerdan a pesar de los años que han transcurrido:

Ha sido una loza muy pesada, han pasado 2 años y todavía no se les olvida”.

‘Gato’ Ortiz tiene claro favorito para el América Vs Chivas

Este sábado 19 de septiembre desde la cancha del Estadio Banorte se enfrentarán América y Chivas en una edición más del Clásico Nacional, donde ambos conjuntos podrían terminar con el liderato en su poder en caso de vencer al acérrimo rival.

Ante ello, y reservándose a todo pronóstico que pudiera ponerlo de nueva cuenta en predicamentos, el silbante brindó su apoyo y confianza total a Víctor Alfonso Cáceres, quien será el encargado de mediar un compromiso que contará con poco más de 88,000 aficionados en sus tribunas:

“Pronóstico reservado, el arbitraje lo va a hacer perfecto, va a ganar”.

Marco Antonio 'Gato' Ortiz no fue considerado como uno de los árbitros mexicanos para el Mundial 2026. Mexsport

BFG