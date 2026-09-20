Denunció intento de soborno en la Sudamericana… y después se retractó

Una fuerte acusación de supuesto soborno terminó convertida en una retractación pública. Santiago Arias, futbolista de Cienciano, retiró las declaraciones en las que había señalado al presidente de Montevideo City Torque de intentar ofrecer dinero a jugadores del conjunto peruano durante su serie de la Copa Sudamericana.

Arias realizó la denuncia después de que Cienciano quedó eliminado ante Montevideo City Torque en los Cuartos de Final del torneo continental. El jugador uruguayo aseguró entonces que existió un acercamiento para provocar que algunos integrantes de su equipo fueran expulsados.

El presidente de ellos anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros”, declaró el futbolista, quien incluso afirmó que conocía detalles sobre el supuesto monto ofrecido.

El jugador también sostuvo que tanto él como sus compañeros habían rechazado cualquier propuesta de ese tipo y aseguró que “la pasión no se compra”. Sin embargo, el discurso cambió pocos días después.

Santiago Arias apareció posteriormente en un video difundido mediante redes sociales para leer un comunicado y retirar completamente sus señalamientos.

Reconozco que dicha afirmación carecía de todo sustento y fundamento fáctico, que no correspondía a la realidad de los hechos”, expresó el futbolista, quien además reconoció que no debió realizar ni difundir públicamente aquella acusación.

Arias agregó que dejaba “sin efecto en forma total y definitiva” cualquier manifestación relacionada con el supuesto ofrecimiento y posteriormente presentó disculpas a Montevideo City Torque, sus dirigentes, jugadores y demás personas que pudieron resultar afectadas.

El futbolista de Cienciano reconoció además que sus declaraciones pudieron provocar un perjuicio “moral, institucional y reputacional” al conjunto uruguayo.

La polémica quedó así marcada por un cambio radical de postura: de una denuncia pública de supuesto soborno después de la eliminación en la Sudamericana, a una retractación completa en la que el propio Arias afirmó que sus acusaciones no tenían sustento.