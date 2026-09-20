Yankees sueñan con Aaron Judge en playoffs

Los Yankees de Nueva York mantienen viva la esperanza de recuperar a Aaron Judge para los playoffs, aunque el regreso de su capitán dependerá de cómo evolucione durante los últimos días de la temporada regular.

Judge fue colocado nuevamente en la lista de lesionados de 10 días después de que una resonancia magnética reveló una distensión en el músculo sóleo, ubicado en la parte baja de la pantorrilla. La lesión afecta principalmente su capacidad para correr y, por ahora, el poderoso bateador no tiene una fecha definida para volver a la alineación.

“Me gustaría estar de vuelta para la postemporada”, reconoció Judge, seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas, quien aseguró que continuará realizando todos los entrenamientos posibles con la intención de estar disponible en octubre.

El escenario todavía permite cierto optimismo para los Yankees. Judge podrá ser reactivado para el último partido de la temporada regular, programado para el 27 de septiembre, aunque eso no significa que necesariamente estará listo para jugar ese día.

La nueva lesión llegó apenas una semana después de que Judge regresó de una fractura de costilla que lo mantuvo fuera de actividad durante más de tres meses. Desde su vuelta acumuló cuatro hits en 23 turnos, con 13 ponches y un extrabase en siete partidos. En toda la temporada únicamente ha participado en 66 encuentros.

La ausencia del capitán ha acompañado a Nueva York durante buena parte de la campaña. Los Yankees presentan marca de 41-25 en los partidos en los que Judge estuvo disponible, mientras que tienen récord de 48-39 cuando el toletero no formó parte de la alineación.

Aaron Boone, mánager de los Yankees, evitó ponerle una fecha al regreso de su estrella y señaló que la decisión dependerá exclusivamente de la respuesta de su cuerpo durante la recuperación.

Judge, por su parte, admitió la frustración que representa volver a quedar fuera después de una ausencia tan prolongada, especialmente porque su intención era disputar algunos encuentros antes del inicio de la postemporada.

Para los Yankees, el tiempo comienza a convertirse en el principal rival. La temporada regular entra en sus últimos días y el objetivo ahora es conseguir que Judge pueda estar disponible cuando llegue octubre, incluso si eso significa hacerlo sin demasiados partidos de preparación.

Nueva York ya piensa en los playoffs. Y una parte importante de sus aspiraciones pasa por volver a colocar a Aaron Judge en el corazón de su alineación.