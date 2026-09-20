Orgullo tricolor: Romina Hinojosa y Sara Roel logran destacado top 35 en el Mundial de Ciclismo

Las ciclistas mexicanas Romina Hinojosa y Sara Roel firmaron una destacada actuación internacional al meterse dentro del top 35 mundial durante la exigente prueba de contrarreloj individual élite femenil, marcando el arranque oficial del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026, en Canadá.

Hinojosa lideró la representación de la delegación tricolor al cruzar la línea de meta en la posición 28 con un registro de 56:06 minutos. Por su parte, Roel concluyó su participación en el lugar 33 (57:53 minutos) de la clasificación general, consolidando un debut sumamente competitivo para el ciclismo nacional frente a las máximas potencias en territorio canadiense.

La medalla de oro quedó en manos de la suiza Marlen Reusser, quien revalidó por cuarto año consecutivo su título de monarca global al detener el reloj en un tiempo imbatible de 50:24 minutos en el circuito técnico de 39.2 kilómetros. Reusser celebró con esta victoria su cumpleaños 35.

El podio de honor de esta extenuante prueba de fondo lo completaron la británica Zoe Bäckstedt, ganadora de la medalla de plata (a 40 segundos), y la alemana Franziska Koch, quien se adjudicó la medalla de bronce al finalizar a 45 segundos de la ganadora.

Hinojosa y Roel suman experiencia a sus trayectorias

Únicamente estas dos pedalistas mexicanas tomaron la salida en la extenuante modalidad de contrarreloj individual para la categoría élite de la UCI. Detrás de sus marcas, existen dos narrativas de superación que le dan un valor añadido muy alto a sus registros en el asfalto.

Romina Hinojosa: Este logro internacional corona una temporada de ensueño en el Viejo Continente, donde recientemente hizo historia pura para el deporte nacional al convertirse en la primera mexicana en completar el extenuante Tour de France Femmes.

Este logro internacional corona una temporada de ensueño en el Viejo Continente, donde recientemente hizo historia pura para el deporte nacional al convertirse en la primera mexicana en completar el extenuante Sara Roel: Su actuación representó una inspiradora victoria personal. La pedalista logró mantenerse en el máximo circuito de la élite internacional tras haber superado con éxito una compleja intervención quirúrgica por un tumor cerebral, demostrando una fortaleza física fuera de serie.

El próximo gran reto: La prueba de ruta en línea

Tras cumplir con este exigente primer compromiso en el reloj, el camino para las pedalistas aztecas en el Mundial de Montreal está lejos de terminar. El plato fuerte para el equipo mexicano llegará el próximo sábado 26 de septiembre, cuando disputen la extenuante prueba de ruta en línea.

Para esa carrera masiva de clausura, Hinojosa y Roel unirán fuerzas y estrategias junto a sus compatriotas Yareli Salazar y Andrea Fregoso, integrando una plantilla completa de cuatro ciclistas que buscará ser protagonista y pelear los puestos de vanguardia frente a las mejores atletas del planeta.