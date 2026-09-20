América y Barcelona jugarán en Miami la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027

El NU Stadium, casa del Inter Miami de la MLS, será la sede de la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027, torneo en el que participará el Club América como vigente campeón de la Concacaf. El inmueble ubicado recibirá las dos semifinales, el partido por el tercer lugar y la final.

Las fechas de las semifinales todavía no han sido confirmadas, aunque ya están definidos los dos clubes que ocuparán las llaves de la fase final. El América y el Barcelona tienen asegurado su lugar en las semifinales del torneo.

América y Barcelona ya tienen su lugar en semifinales

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA reúne a los clubes campeones de las seis confederaciones que integran al máximo organismo del futbol mundial. Sin embargo, los equipos ingresan a la competencia desde distintas rondas, por lo que algunos deben superar etapas previas antes de llegar a Miami.

El Club América obtuvo su lugar después de conquistar la última Copa de Campeonas de la Concacaf. El Barcelona, por su parte, consiguió el boleto tras coronarse en la UEFA Champions League femenil.

Las Águilas todavía esperan conocer a su rival para las semifinales. En una de las rondas previas, Naegohyang Women’s FC, campeón de la AFC, enfrentará al Auckland United FC, campeón de la OFC. El ganador de ese encuentro deberá medirse con el campeón de la CAF para definir al equipo que enfrentará al conjunto mexicano.

La otra semifinal también tiene pendiente a uno de sus participantes. Barcelona espera al club que conquiste la Copa Libertadores femenina, que será el encargado de completar esa llave del torneo.

Miami recibirá las últimas cuatro partidos

Una vez definidos los cuatro clubes clasificados, todos se trasladarán al NU Stadium para disputar la fase final. El formato contempla dos semifinales y, posteriormente, los encuentros correspondientes al tercer lugar y al campeonato.

De esta manera, cada uno de los equipos que llegue a la casa de las Garzas tendrá asegurados dos partidos durante la etapa decisiva: la semifinal y, dependiendo del resultado, la final o el duelo por la tercera plaza.

La competencia tendrá en 2027 su segunda edición. El primer torneo terminó con Arsenal Women como campeón, después de imponerse 3-2 al SC Corinthians.

En aquella edición, el conjunto inglés consiguió el título tras un partido que necesitó de la prórroga para definir al campeón. Gotham FC terminó en el tercer puesto de la competición.