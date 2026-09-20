Histórico sexto lugar: Isaac del Toro queda cerca del podio en el tetracampeonato de Evenepoel

El mexicano Isaac del Toro batalló con el corazón en las piernas, pero quedó fuera del podio en la exigente competencia de contrarreloj individual del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026. El bajacaliforniano culminó su participación en una digna sexta posición tras completar el circuito de 39.2 kilómetros en 46:31 minutos, finalizando distante del intratable campeón belga Remco Evenepoel, quien consumó su cuarto título del orbe con una actuación descomunal.

Del Toro fue uno de los últimos pedalistas en tomar la rampa de salida en el trazado urbano canadiense. Conforme avanzaron los kilómetros en el cronómetro, quedó de manifiesto que la especialidad del ensenadense de 22 años no son las pruebas puras contra el reloj, perdiendo segundos valiosos en los puntos de control intermedios con relación a los mejores registros del día.

El miembro del estelar del UAE Team Emirates cedió inicialmente la referencia de tiempos frente a su gran rival generacional, el francés Paul Seixas. Al cruzar la línea de meta, el "Torito" se colocó provisionalmente en el cuarto puesto, una plaza que fue cediendo escalones conforme arribaron los últimos competidores de la jornada a la zona de sentencia.

La exhibición de Evenepoel: Un dominio absoluto en el reloj

La exhibición brindada por el belga Remco Evenepoel rozó la perfección en Montreal. Siendo el último en tomar la salida por su condición de monarca defensor, cada marca de 10 kilómetros dejaba registros brutales que borraban de tajo los mejores cronos de sus antecesores. Tras cruzar la mitad del recorrido, era una simple cuestión de tiempo para que conquistara por cuarta ocasión consecutiva el título mundial de la especialidad.

El triunfo de Evenepoel fue tan holgado que destrozó las aspiraciones de la élite de la UCI por márgenes escandalosos:

Filippo Ganna (Plata): El potente italiano finalizó en el segundo peldaño a una distancia de +57.31 segundos de la cima.

El potente italiano finalizó en el segundo peldaño a una distancia de +57.31 segundos de la cima. Paul Seixas (Bronce): El francés completó el podio de honor al registrar una diferencia de +1:13.04 minutos respecto al ganador.

Por encima del mexicano Isaac del Toro también consiguieron clasificarse el estadounidense Brandon McNulty (cuarto sitio) y el sueco Jakob Söserqvist (quinta posición). El pedalista tricolor culminó su esfuerzo a 1:38.83 minutos del maillot arcoíris.

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro en el Mundial de Montreal?

A pesar de quedarse fuera de las medallas en el reloj, el camino para el orgullo del ciclismo mexicano está listo para su punto cumbre. Isaac del Toro tendrá una semana completa para recuperarse y entrenar junto a la delegación de la Selección Mexicana de Ciclismo para afrontar el próximo domingo 27 de septiembre la prueba reina de ruta en línea. Para esa carrera masiva de clausura, el ensenadense partirá como uno de los ciclistas favoritos y figuras a seguir por todo el pelotón internacional.