¿Peligra el Mundial? FIFA solicita informes de seguridad tras la muerte de "El Mencho"

Las capacidades de México como anfitrión de la Copa del Mundo 2026 están siendo consideradas por la FIFA, esto luego de lo sucedido el domingo en Jalisco y que detonó diversos bloqueos en diversas partes del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.

Según reportó ESPN, la oficina central de la FIFA solicitó informes detallados de la situación de seguridad en el país luego de que las imágenes de camiones quemados, carreteras bloqueadas, así como balaceras cercanas a zonas de traslado, se difundieran por el mundo.

El medio deportivo señaló que desde la oficina de FIFA México se realizó una compilación de los hechos ocurridos en las últimas horas para enviarlos a la sede central en Zúrich, Suiza.

Muerte de 'El Mencho' preocupa para el repechaje del Mundial 2026

Los eventos registrados el pasado domingo 22 de febrero, marcados por el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera 'El Mencho', han colocado a Jalisco en el centro de la atención internacional.

Ante la respuesta de los grupos delictivos, el Gobierno estatal emitió una alerta roja de seguridad, lo que ha provocado la suspensión de clases y actividades públicas como medida de precaución.

FIFA ha pedido el informe especialmente enfocado en el repechaje que se realizará en marzo junto con Monterrey otorgando los últimos boletos para el Mundial 2026.

El Estadio Akron en Guadalajara tiene programada la visita de las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y la República del Congo para disputar su pase al Mundial en apenas unas semanas.

Para la FIFA es clave determinar qué pasos seguir para tener los partidos de repechaje en tiempo y forma. Por ahora, el organismo internacional no ha emitido un comunicado por lo que los partidos siguen en firme.

Guadalajara albergará además cuatro partidos del Mundial 2026, misma cantidad que Monterrey. La Ciudad de México con el Estadio Azteca tendrá cinco partidos.