Isaac del Toro inicia fuera del top 10 la Vuelta al País Vasco, pero puede remontar

La Itzulia Basque Country 2026 inició este lunes con una contrarreloj individual de 13.8 kilómetros por las emblemáticas calles de Bilbao, una prueba en la que el ciclista mexicano Isaac del Toro no encontró su mejor ritmo, por lo que su misión en el día fue posicionarse en un lugar desde donde pueda atacar en el resto del recorrido.

El triunfo de la jornada fue para el francés Paul Seixas, quien detuvo el cronómetro en un impresionante 17:09, aprovechando las mejores condiciones climáticas al inicio de la prueba.

“Tuve un gran ritmo. Mis piernas estaban muy bien. Ahora tenemos que prepararnos, porque tenemos mucho que hacer durante toda la semana”, dijo el vencedor de la primera prueba.

Por su parte, el "Torito" realizó una carrera de menos a más; tras ubicarse en el puesto 20 en el primer punto intermedio en el Alto de Santo Domingo, apretó el paso en el descenso para finalizar en la posición 13 con un tiempo de 18:00.

A pesar de quedar fuera del top 10, Isaac del Toro, integrante del equipo UAE Team Emirates, logró minimizar pérdidas que le permitirán atacar por el liderato al acumular por ahora 51 segundos de diferencia contra Seixas.

Primoz Roglic, otro de los favoritos, se ubicó en la posición cuatro, a 28 segundos del puntero.

Clasificación General - Etapa 1; top 5 e Isaac del Toro

Paul Seixas - 17:09

Kevin Vauquelin - +23 segundos

Felix Groschartner - +27 segundos

Primoz Roglic - +28 segundos

Ilan van Wilder - +29 segundos

Isaac del Toro - +51 segundos

¿Dónde ver la segunda etapa de la Itzulia 2026 y a qué hora?

La acción continúa este martes 7 de abril con la segunda etapa, que recorrerá 164.1 kilómetros entre Pamplona y Kobazuloa, un terreno con cuatro ascensos de montaña.