¡Histórico! Patrick Mahomes alcanza los 500 millones de dólares pese a su lesión de ligamento

El negocio del deporte profesional tiene un nuevo rey. Patrick Mahomes se convirtió oficialmente en el primer jugador en la historia de la NFL en superar la impresionante barrera de los 500 millones de dólares en ganancias directas con una sola franquicia.

Los Kansas City Chiefs reestructuraron por completo su vínculo laboral, extendiendo el acuerdo por dos temporadas adicionales y elevando el valor total de la operación a 504.75 millones de dólares, una cifra jamás vista en el futbol americano.

El dinero nuevo de esta negociación asciende a 239.05 millones de dólares. Los primeros cuatro años del trato están garantizados en su totalidad al momento de estampar la firma y, mediante sofisticados mecanismos contractuales, la cifra total queda protegida. Además, el jugador podría percibir hasta 522.25 millones mediante atractivos incentivos por rendimiento.

A partir del año 2027, cuando entre en vigor el flujo del dinero nuevo, el pasador promediará 64 millones de dólares por temporada, estableciendo un récord de valor anual en la liga y superando los 60 millones que ostenta Dak Prescott con los Dallas Cowboys.

A nivel mundial, solo los contratos de Juan Soto (765 millones) con los Mets y de Shohei Ohtani (700 millones) con los Dodgers superan el nuevo pacto del quarterback de Misuri.

Firma histórica en plena rehabilitación médica

Este reajuste financiero ocurre en un escenario complejo. Mahomes sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior en diciembre pasado, terminando con una campaña en la que los Chiefs firmaron una marca de 6-11, quedando fuera de los playoffs por primera vez desde 2014.

El coach Andy Reid alabó el progreso de su estrella de cara al debut del 14 de septiembre ante Denver en el Arrowhead Stadium.

¿Quiénes son los quarterbacks mejor pagados de la NFL para 2026?

Mientras se activa la extensión de la estrella de Kansas City, la lista salarial por promedio anual queda conformada de la siguiente manera:

Dak Prescott (Dallas Cowboys): 60 millones de dólares. Josh Allen (Buffalo Bills): 55 millones de dólares. Joe Burrow (Cincinnati Bengals): 55 millones de dólares. Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars): 55 millones de dólares. Jordan Love (Green Bay Packers): 55 millones de dólares.

Con este movimiento estratégico, la agencia Equity Sports aseguró el futuro de la franquicia, garantizando que su máxima figura comande las ofensivas del equipo a largo plazo.