Pato O’Ward explota contra compañero de equipo en McLaren: "Es pura ma**da lo que dice"

El piloto regiomontano Pato O’Ward busca cerrar la temporada 2026 de la serie IndyCar con el subcampeonato antes de dar vuelta a la página dentro del equipo Arrow McLaren en el 2027 donde tendrá nuevos compañeros de equipo y donde solo él se mantendrá en la alineación, una situación que ha generado envidias dentro de su actual coequipero Christian Lundgaard.

A pesar que de Lundgaard es segundo del campeonato, una posición que pelea ante O’Ward, el danés no fue renovado por McLaren y junto con Nolan Siegel tendrá que dejar el equipo luego de este fin de semana y la última fecha de la temporada en Laguna Seca para darle paso al múltiple campeón Scott Dixon y el retorno del sueco Felix Rosenqvist.

Pero en días pasados, Lundgaard acusó que no fue competitivo en óvalos dado que McLaren solo trabaja para la configuración de Pato O’Ward. La declaración generó un descontento en el mexicano quien dijo a ESPN que la situación no era así.

“Yo sé que a Christian le encanta decir que todo está hecho para mí y le encanta decir que el carro solamente va a la dirección que yo pido”, dijo O’Ward a ESPN antes de elevar sus declaraciones.

Pero eso que dice que solamente el programa de óvalo es para lo que yo quiero, es pura mam*da…No es verdad”.

El regiomontano, quien ganó el pasado fin de semana la doble ronda en Milwaukee convirtiéndose en el piloto más exitoso en la historia de IndyCar sobrepasando a Adrián Fernández, agregó que: “si todo fuera para mí, yo hubiera ganado todos los demás óvalos también”.

Para O’Ward lo importante ya no es responder a Lundgaard sino pensar en ganarle en pista donde, tras el fin de semana sólido en Milwaukee está a solo cuatro puntos de finalizar en el subcampeonato por detrás de Alex Palou, quien selló ya su quinto cetro.