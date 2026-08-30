Pato O'Ward 'barre' en Milwaukee y hace historia en IndyCar; Alex Palou logra quinto título

Pato O’Ward hizo historia en la IndyCar al barrer con el fin de semana de carreras en Milwaukee y convertirse en el mexicano con más victorias en la historia de la serie.

El mexicano lideraba la carrera que inició el sábado, pero que por la lluvia se detuvo tras 90 vueltas cumplidas. Por compromisos televisivos, se decidió que esta competencia se completara después de la que ya estaba programada para hoy domingo, la cual el mismo regiomontano se agenció horas atrás.

O’Ward volvió a ser el piloto a vencer, al mantenerse adelante en gran parte del recorrido y, en su momento, liderar un 1-2 de Arrow McLaren, con Christian Lundgaard corriendo en segundo sitio.

Las banderas amarillas cambiaron la complexión de las 160 vueltas restantes de la competencia, en la que David Malukas tomó el liderato por estrategia e intentó mantenerse delante de O’Ward en los últimos giros.

Pero la sucesión de encadenamientos en las últimas 50 vueltas también le permitieron a O’Ward tener una oportunidad de superar al estadunidense, algo que logró en el último reinicio, con 23 vueltas restantes. Malukas tuvo un problema con el cambio de velocidad y el mexicano aprovechó para superarlo por la línea interna.

Con ello, O’Ward se convirtió en el séptimo piloto en ganar dos competencias de carreras de Indy en un solo día, siendo el primero desde 1981 y el primero en la actual IndyCar.

Además, con los dos triunfos de este domingo, llega a doce victorias en su trayectoria, superando a Adrián Fernández para ser el mexicano con más victorias en competencias de autos Indy.

Malukas se conformó con el segundo lugar, seguido de Rinus VeeKay.

Alex Palou refrenda el campeonato

Con el resultado de la primera carrera que se completó en Milwaukee, Alex Palou ya era virtualmente cinco veces campeón de la serie, aunque necesitaba completar el fin de semana de fecha doble para que se oficializara.

No fue un fin de semana fácil para el español, ya que acabó quinto y décimo, pero su rival más cercan, Kyle Kirkwood, quedó en los puestos 6 y 15, siempre por detrás suyo.

De este modo, Palou se convirtió en el primer piloto en ganar cuatro campeonatos consecutivos desde Sébastien Bourdais, en la era Champ Car de 2004 a 2007, y en el tercero en lograr al menos cinco títulos nacionales, quedando por debajo de los seis de Scott Dixon y de los siete de AJ Foyt.

Además, Chip Ganassi Racing supera a Team Penske con 18 campeonatos, siendo el equipo más exitoso de la historia.

La celebración oficial será el próximo domingo 6 de septiembre, cuando se realice la final de temporada en el circuito de Laguna Seca, en Monterey, California.