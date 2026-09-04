Alexia Putellas lanza Eleven TV, el nuevo espacio para transmitir la Women’s Super League

‘La Reina’, Alexia Putellas, se lanzó al mundo del streaming con su nuevo canal de Youtube “ElevenTV by Alexia”, donde transmitirá los partidos de la Barclays Women’s Super League (WSL). La primera transmisión de este nuevo proyecto será el encuentro del London City, equipo al que pertenece Putellas, contra el Manchester United.

El anuncio de la noticia se dio a conocer con la publicación de un short titulado “La WSL ahora en España”, por lo que hasta el momento los encuentros serán en exclusiva para España.

Para esta transmisión en vivo, Eleven TV colaborará con el canal Mundo Maldini y se contará con la participación de Irati Vidal y Virginia Torrecilla como comentaristas.

¿Qué se podrá encontrar en Eleven TV?

Este espacio tiene como propósito que las personas consuman más este deporte en la categoría femenil, con base en tres pilares de la fundación Eleven de la futbolista: amor por el futbol, hermandad y auto identidad.

Así pues, en ElevenTV se podrán encontrar transmisiones en vivo, retransmisiones, entrevistas exclusivas, análisis tácticos e historias de superación de las mujeres que están allanando el camino para las próximas generaciones.

¿Alexia Putellas debutará contra Rebeca Bernal?

La doble ganadora del Balón de Oro y leyenda del Barcelona se fue del equipo catalán en lo más alto, siendo la jugadora con más títulos en la historia del club, para así irse a probar en el futbol inglés firmando por tres temporadas en Londres.

El encuentro de hoy contra el Manchester Alexia debutará con su nuevo club y posiblemente se enfrente a Rebeca Bernal, la primera mexicana en ser parte de la plantilla de un equipo de la WSL.

Rebeca Bernal, la nueva jugadora del Manchester United, marca un hito como la primera futbolista mexicana en disputar la WSL. @ManUtdWomen

Alexia Putellas llega a la liga inglesa para seguir demostrando su talento, desafiarse a sí misma y, sobre todo, formar parte de un plantel que es liderado por una mujer.