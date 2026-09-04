Isack Hadjar podría perderse el GP de España: Red Bull descarta riesgos por su lesión

El piloto francés Isack Hadjar parece que perderá una tercera carrera la siguiente semana luego de que el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, señaló que la recuperación de su competidor es la prioridad y no quieren adelantar su retorno y exponerlo a una lesión mayor.

Luego de perderse la cita en Zandvoort por precaución tras sufrir una fisura en la muñeca, esto durante las vacaciones de verano, Hadjar ha sido reemplazado tanto en Países Bajos como en Italia este fin de semana por Liam Lawson, quien dejó su asiento en Racing Bulls para unirse a Max Verstappen. A su vez, el japonés Yuki Tsunoda regresó a la parrilla para tomar el puesto del neozelandés.

Laurent Mekies dejó en claro que no apresurarán el retorno del piloto de 21 años hasta que exista una alta médica absoluta:

"Isack está bien. No puede conducir hoy, así que no les voy a decir que está feliz, porque no lo está. Pero su recuperación es la prioridad absoluta. No hay absolutamente ninguna razón para tomar ningún riesgo en ese sentido”, dijo el directivo en declaraciones en Monza.

Mekies dejó en claro que no existe un riesgo de Hadjar por perder su asiento. “Ha tenido un inicio de temporada fantástico; es muy joven y está mejorando con cada salida a pista. Por eso es importante que solo regrese cuando esté 100% en forma. Nos tomaremos el tiempo necesario, escucharemos sus propias sensaciones y el consejo de los médicos, y le daremos el tiempo que necesite".

Por segunda carrera consecutiva, Liam Lawson correrá para Red Bull. Red Bull Content Pool

El Gran Premio de España luce lejano para su retorno

Con la competencia en Madrid programada del 11 al 13 de septiembre, carrera que debutará en el calendario, Mekies reconoció que no ve condiciones para que su piloto regrese a los controles de su monoplaza.

"Madrid es en solo unos días, así que es difícil. Lo examinaremos de nuevo, pero un inicio en Madrid probablemente será difícil. Vamos carrera por carrera y considerando la situación juntos de una manera muy racional. El punto crucial, y esto también determinará nuestra decisión, es que solo regrese cuando esté 100% en forma y no haya ningún riesgo para el resto de su carrera", finalizó el directivo de la casa de Milton Keynes.