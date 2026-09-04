Muere jugador joven de Piratas FC de Veracruz

Un chico de entre 15 y 16 años, futbolista de la categoría juvenil de los Piratas FC de la Liga de Expansión murió en el área de urgencias de la Cruz Roja Mexicana en el puerto de Veracruz. El joven fue identificado como Gael U. C., originario de Minatitlán. El jugador aún no tenía contrato con el club, debido a que estaba a prueba.

De acuerdo con la información, el futbolista se encontraba en el entrenamiento matutino cuando de repente sintió un dolor en el pecho y se desvaneció. Fue llevado a la Cruz Roja, donde los médicos dijeron que ya había fallecido.

Fuera de las instalaciones de la Cruz Roja estaban sus compañeros de equipo, quienes no podían creer lo que había ocurrido. Al lugar, también llegaron miembros de la directiva del club de futbol profesional.

Al momento, Piratas FC no ha emitido un comunicado al respecto y su última publicación en “X” fue para promocionar la venta de boletos para su partido contra Correcaminos en el Estadio Luis Pirata Fuente.

¿DÓNDE JUEGA EL EQUIPO PIRATAS FC?

El Piratas FC juega actualmente en la Liga de Expansión MX y su estadio es el Luis Pirata Fuente, con capacidad para 28 mil 703 aficionados. El recinto fue casa de los Tiburones de Veracruz de la Primera División.

Tras seis jornadas de la Liga de Expansión MX, Piratas FC marcha en la novena posición de la tabla general con 8 puntos.

En la jornada 6 empató 1-1 con Leones Negros y este sábado tiene programado jugar contra Correcaminos en la jornada 7 en el Luis Pirata Fuente.

Piratas FC tiene un historial de partidos que datan desde Copa MX en el Apertura 2018 a la actualidad.

Actualmente, es dirigido por el técnico mexicano Mario Alberto García.