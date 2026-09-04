Obed Vargas es borrado por el 'Cholo' Simeone en la convocatoria del Atlético de Madrid

Obed Vargas no fue convocado por Diego Simeone para el partido del Atlético de Madrid ante el Athletic de Bilbao, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga. El mediocampista mexicano continúa sin sumar minutos con el conjunto rojiblanco en el inicio de la temporada.

El Atlético de Madrid viajará a Bilbao con una convocatoria de 24 futbolistas para enfrentar al Athletic en San Mamés. Entre las principales novedades aparecen Julián Álvarez, quien vuelve después de perderse el encuentro anterior por una indisposición, y Jonathan David, reciente incorporación del equipo.

La ausencia de Obed Vargas vuelve a poner el foco sobre su situación en el Atlético de Madrid. El mexicano todavía no ha podido debutar en la presente temporada y enfrenta una fuerte competencia por un lugar en el mediocampo del equipo dirigido por Simeone.

¿Obed Vargas podría salir del Atlético de Madrid?

Aunque el mercado de fichajes de verano ya terminó en España, todavía existen ligas en las que el periodo de transferencias permanece abierto. Esta situación podría representar una alternativa para que Vargas salga cedido y consiga los minutos que no ha encontrado en el Atlético de Madrid.

Por ahora, el mediocampista continúa perteneciendo al conjunto rojiblanco y tiene contrato con el club. Su objetivo es consolidarse en el futbol europeo, pero la falta de oportunidades en el arranque de la campaña podría llevar a analizar otras opciones.

Obed Vargas busca convencer a Simeone

Obed Vargas llegó al Atlético de Madrid procedente del Seattle Sounders con la intención de dar un paso adelante en su carrera y consolidarse en Europa.

Sin embargo, el mexicano tendrá que competir por un puesto en una zona del campo con varias alternativas para Diego Simeone. Mientras se define su situación, Vargas deberá continuar trabajando para convencer al técnico argentino y esperar una oportunidad con el primer equipo.

Por ahora, su ausencia ante el Athletic representa un nuevo capítulo en la complicada lucha del mexicano por sumar minutos con el Atlético de Madrid.