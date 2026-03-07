Pato O'Ward, cerca; finaliza cuarto en carrera de IndyCar en Phoenix, con triunfo de Newgarden

Pato O’Ward estuvo cerca de conseguir la victoria en el regreso de la serie IndyCar al óvalo de Phoenix, aunque se conformó con el cuarto lugar, que significó puntos importantes para el campeonato 2026.

El mexicano se ayudó de varios undercuts, es decir, adelantar sus detenciones en pits sobre sus rivales,para tomar el liderato en al menos tres ocasiones durante la carrera de este sábado, que formó parte del fin de semana conjunto de la categoría de monoplazas con la serie NASCAR.

O’Ward iba en tercera posicion hasta que, a 35 vueltas del final, Will Power y Cristian Rasmussen protagonizaron un incidente mientras luchaban por el liderato. El australiano tuvo una llanta pinchada y el danés, pese a que se mantuvo en pista, quedó con el monoplaza dañado.

En Arrow McLaren decidieron mandar a O’Ward a los pits por neumáticos nuevos, por lo que reinició el noveno sitio, con Josef Newgarden como escolta. Ambos avanzaron rápidamente terreno en el sprint final de 33 giros, en el que rápidamente se metieron a los cinco primeros sitios.

Pero O’Ward no pudo seguir su avance cuando se colocó detrás de David Malukas, quien obtuvo la pole position, pero se la jugó a quedarse en pista. Newgarden aprovechó para rebasar al regiomontano cuando faltaban doce vueltas para la bandera a cuadros.

Josef Newgarden le dio a Penske su primer triunfo del año Joe Skibinski/INDYCAR

Por ello, O’Ward se benefició de los problemas crecientes de Rasmussen, quien siguió pegando con la barrera de contención, para asegurar la cuarta colocación y su segundo resultado en los cinco mejores en el año.

Además, aprovechó el accidente que sufrió Alex Palou en el comienzo. El español tuvo un contacto con el holandés Rinus VeeKay y abandonó, poniendo fin a una racha en el liderato del campeonato que comenzó en junio de 2024, El piloto de Chip Ganassi Racing acabó en el sitio 24.

Pero Newgarden fue quien logró hacer funcionar la estrategia, ya que le quitó el liderato a Kyle Kirkwood a siete giros de concluir, asegurando su primera victoria del año, la 33 en su trayectoria y el liderato del certamen con 78 puntos.

Extraoficialmente, O’Ward es cuarto en la tabla general, con 63 unidades. Palou cayó al quinto sitio con 59.

Kirkwood y Malukas completaron el podio, por delante de O’Ward y Marcus Armstrong.

Por su parte, Mick Schumacher, quien calificó en un sorprendente cuarto lugar, cruzó la meta en el sitio 18 en su primera carrera en óvalos.

La próxima fecha de la IndyCar 2026 será el domingo 15 de marzo en un nuevo circuito callejero, ubicado en Arlington, Texas.