Pato O'Ward saldrá tercero en Arlington; Marcus Ericsson logra primera 'pole position' en IndyCar

Pato O'Ward tomó impulso en la temporada 2026 de IndyCar al calificar en tercer lugar para el Gran Premio de Arlington, que se realizará este domingo.

Pese a no mostrarse tan sólido en los entrenamientos de este sábado, el piloto mexicano compitió durante la calificación, al quedar cinco centésimas arriba del corte en la fase grupal y ser el segundo más veloz en la Q2, mostrando avances en el entendimiento del neumático suave.

Así fue como Pato O'Ward afrontó el Fast Six, ronda caracterizada porque los seis aspirantes a la 'pole position' salieron a pista, uno por uno, a hacer una vuelta lanzada a buscar su lugar de salida. Siendo el penúltimo en salir, el regiomontano tenía que superar el tiempo de 1m34.3562s que había establecido Marcus Ericsson.

Pero al final, O'Ward acabó casi medio segundo detrás del ex piloto de Fórmula 1, además de que el último en salir, el español Alex Palou, lo relegó al tercer sitio de salida, aunque el resultado fue acorde a sus expectativas.

Mi objetivo era llegar al Fast Six para tener una oportunidad. en los entrenamientos tampoco pudimos completar nuestras vueltas para mostrar nuestro verdadero ritmo", declaró O'Ward.

Pero si hubiera apostado dónde clasificaríamos, habría apostado por el tercer puesto".



O'Ward fue el único representante de McLaren en esta instancia y será el mejor usuario de Chevrolet en la parrilla, por lo cual espera lucirse en la que ha denominado como su "carrera de casa".

Además, busca capitalizar en la carrera hacia el título, ya que se ubica en cuarta posición general, a 18 puntos del líder Josef Newgarden, quien saldrá en el sitio 11.

Estoy eufórico por mañana. Estoy emocionado. Este lugar es una verdadera delicia para conducir", afirmó.



Cada vuelta que he dado ahí ha sido muy divertida. Es un gran circuito".

Mientras tanto, Ericsson esperó 117 participaciones para obtener su primera 'pole position' en IndyCar, siendo también la primera para Andretti Global en la temporada 2026.

Palou, quien vio cortada una racha de 622 días con el liderato del campeonato la semana pasada, será segundo, por delante de O'Ward, Will Power, Felix Rosenqvist y Marcus Armstrong.

Entre los expilotos de Fórmula 1, Alexander Rossi será décimo en la parrilla, con Romain Grosjean calificando en el puesto 15 y Mick Schumacher, en el 17.

Marcus Ericsson, ex F1, ganó la Indy 500 en 2022 James Black/INDYCAR

¿A qué hora arrancará la IndyCar en Arlington 2026 con Pato O'Ward y por dónde ver?

La IndyCar anunció, tras la calificación, que el horario de arranque del Gran Premio de Arlington se adelantará por cuestiones de seguridad para el público asistente, ya que se pronostica viento de hasta 80 km/h en el área.

La bandera verde se ha programado para este domingo a las 10:00 AM (Tiempo del Centro de México)