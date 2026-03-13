Pato O'Ward afirma que falta “hambre” para realizar carrera de IndyCar en México 

Pato O’Ward ha vuelto a hablar sobre la posibilidad de realizar un evento de la serie IndyCar en México, asegurando que los organizadores locales todavía no tienen el "hambre" por hacer un evento genuinamente exitoso.

Durante el año pasado, una de las historias alrededor del campeonato fue la posibilidad de que la categoría estadunidense visitara el Autódromo Hermanos Rodríguez, en parte como reacción a la visita que NASCAR Cup hizo en el verano, un movimiento que hizo enfadar a O’Ward y a varios pilotos.

IndyCar quiere tener un contrato multianual y, en los últimos meses, sostuvo conversaciones con Grupo CIE, el administrador del circuito que también alberga a la Fórmula 1, para realizar un evento a partir de 2026; por otro lado, Grupo Rentable sigue con el interés de ser el promotor principal.

Las negociaciones se detuvieron en el otoño, ante la presión de IndyCar por anunciar su calendario y por factores económicos. Pero O’Ward, quien ha insistido por años en que una carrera de la categoría sería un éxito, comentó este viernes desde Arlington que falta motivación entre todos los involucrados, haciendo una comparación con el evento de este domingo, organizado por los Vaqueros de Dallas, los Rangers de Texas y la serie de carreras.

Definitivamente no creo que sea una cuestión de si quieren ir o no. Creo que es una cuestión de las partes involucradas”, explicó en la zona de medios.

Necesitamos ver lo que vemos aquí (en Arlington) en México. Todos los que participan este fin de semana quieren que sea un éxito, quieren que se vea bien, que sea bueno. Todos se juegan algo. Todos los involucrados quieren que sea lo que se merece ser”.

Y no tenemos una carrera en México porque no creo que hayamos llegado a ese punto. No creo que todos los que iban a participar vieran el potencial de la carrera mexicana de este año”.

No creo que hubiera el hambre y el deseo de que fuera así. Y eso ya es una 'red flag' (expresión sobre una señal de alerta). Mejor no vayamos a México si va a ser así”.

O'Ward ha causado revuelo en sus participaciones en prácticas del Gran Premio de México de Fórmula 1 McLaren Racing

No se esperan novedades respecto a una nueva ronda de negociaciones entre serie y los promotores hasta, al menos, el verano, momento en el que la serie prepara su calendario para 2027. La última vez que una serie de autos Indy corrió en territorio nacional fue en 2007, en la parte final de la era Champ Car, antes de la fusión con la Indy Racing League que produjo la actual IndyCar.

O’Ward, quien considera el Gran Premio de Arlington de este fin de semana como su carrera de casa por la cercanía por su país natal y porque creció en el estado de Texas, ha vuelto a mostrar disposición por ser parte de las conversaciones.

Todos los involucrados… ¡tienen que estar en esto!. De pies a cabeza. No a medias, no decir: ‘Bueno, si, pero luego, no'”, expresó.



Creo que podemos lograrlo. Seguro estaré involucrado, pero no puedo hacerlo solo, y ni yo ni IndyCar podemos hacerlo solos. Necesitamos a todos, la pista y quien va a hacer la promoción”.

